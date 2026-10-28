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Kỳ thủ 'không sống quá tuổi 20' vượt xa nhà vô địch cờ tướng Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bảng xếp hạng cờ tướng đỉnh cao cập nhật trong tháng 10 ghi nhận kỳ thủ ngồi xe lăn Triệu Phàn Vĩ đứng thứ 5, bỏ xa nhà đương kim vô địch Trung Quốc Vương Vũ Bác 560 điểm.

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Triệu Phàn Vĩ luôn phải ngồi xe lăn khi dự các giải cờ tướng - Ảnh: BAIDU

Với 2.880 điểm, Triệu Phàn Vĩ xếp trên cả Mạnh Thần và Vương Vũ Bác, hai danh thủ cùng có 2.320 điểm, lần lượt giữ vị trí thứ sáu và thứ bảy trên bảng xếp hạng do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) công bố mới đây.

Khoảng cách hai bậc chưa quá lớn, nhưng chênh lệch 560 điểm là dấu ấn đáng kể của kỳ thủ Tứ Xuyên. Ở tuổi 34, khi nhiều tài năng trẻ đang chiếm lĩnh kỳ đàn, anh vẫn bền bỉ tích lũy thành tích giữa những đối thủ hàng đầu.

Chiến công nổi bật trong năm 2026 của Triệu Phàn Vĩ là chức vô địch giải Tân Thái hồi tháng 5. Trên đường đăng quang, anh vượt qua Hoàng Quang Dĩnh, Vạn Khoa rồi hạ Mạnh Phồn Duệ ở bán kết bằng ván cờ nhanh phụ.

Chung kết gặp Lưu Bách Hoành còn căng thẳng hơn. Hai ván cờ tiêu chuẩn và hai ván cờ chớp phụ đều bất phân thắng bại. Đến ván chớp thứ ba, Triệu Phàn Vĩ mới xoay chuyển thế trận bất lợi để đoạt cúp. Cũng tại giải này, Vương Vũ Bác dừng bước ở bán kết, trước khi thắng Mạnh Phồn Duệ để giành hạng ba. 

Vương Vũ Bác từng làm nên lịch sử cuối năm 2025 khi trở thành kỳ thủ đầu tiên sinh từ năm 2000 vô địch cá nhân nam Trung Quốc. Tuy nhiên, danh hiệu kỳ vương chưa giúp anh duy trì ưu thế trên bảng điểm. 

Dù vậy, sẽ thiếu công bằng nếu xem vị trí thứ bảy là dấu hiệu sa sút toàn diện: Vương Vũ Bác vẫn vô địch Nguyên Lãng Vinh Hoa Bôi trong năm nay. Bảng xếp hạng tháng 10 cho thấy Triệu Phàn Vĩ đang tích lũy điểm tốt hơn, chứ không đồng nghĩa kỳ vương đã đánh mất sức mạnh. 

Đằng sau những nước cờ gan lì của Triệu Phàn Vĩ là cuộc đời từng đứng trước một “thế bí” nghiệt ngã.

Sinh năm 1992 tại Phàn Chi Hoa, anh bắt đầu yếu chân từ năm 13 tuổi. Hai năm sau, gia đình nhận chẩn đoán anh mắc chứng loạn dưỡng cơ tiến triển. 

Kỳ thủ xe lăn vượt xa 'kỳ vương' cờ tướng Trung Quốc - Ảnh 1.

Triệu Phàn Vĩ trên bàn cờ - Ảnh: BAIDU

Theo China News, bác sĩ khi ấy nói với người nhà rằng người mắc bệnh này thường khó sống quá tuổi 20. Lời tiên lượng khiến cậu thiếu niên rơi vào tuyệt vọng, trước khi tìm lại điểm tựa bên bàn cờ. 

Bệnh tật khiến anh phải sử dụng xe lăn, nhưng không khép lại đường cờ. Chị gái đưa Phàn Vĩ đi thi đấu khắp nơi, phần lớn bằng tiền gia đình. Có chuyến tàu từ quê lên Thành Đô kéo dài 15 giờ, hai chị em vẫn chấp nhận mua vé đứng.

HCV nhóm nam mở rộng tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc năm 2017 mở ra bước ngoặt: Triệu Phàn Vĩ được Thành Đô Kỳ viện ký hợp đồng, giảm gánh nặng tự trang trải để chuyên tâm thi đấu.

Và rồi từ đó, Triệu Phàn Vĩ từng bước một vượt khỏi rào cản cờ tướng nghiệp dư, trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp - gia nhập top 5 làng cờ tướng Trung Quốc. 

Kỳ thủ xe lăn vượt xa 'kỳ vương' cờ tướng Trung Quốc - Ảnh 4.Hiện tượng làng cờ tướng Trung Quốc, các học sinh ngang sức với dàn cao thủ top đầu

Làng cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc đang chứng kiến một hiện tượng thú vị: hàng loạt kỳ thủ mới 13-17 tuổi liên tục đánh bại các đại sư, thậm chí là những đặc cấp đại sư lừng lẫy nhất.

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    Chủ đề: kỳ thủ triệu phàn vĩ Vương Vũ Bác Trung Quốc Lại Lý Huynh

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