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HLV Flick: Hai trận thua là quá nhiều với Barca, nhất là ở siêu kinh điển

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

HLV Barca - Hansi Flick cảm thấy thất vọng sau khi Barca để thua liền 2 trận trước PSG tại Champions League và Real Madrid tại vòng 10 La Liga.

HLV Flick: Hai trận thua là quá nhiều với Barca, nhất là ở Siêu kinh điển - Ảnh 2.

HLV Hansi Flick cùng học trò đã có 2 trận thua liên tiếp chỉ trong 1 tuần - Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau thất bại 1-2 trước Real Madrid ngay trên sân nhà Camp Nou tại vòng 10 La Liga - kết quả chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của đội bóng tại giải quốc nội vào sáng 26-10, HLV trưởng Barca - Hansi Flick không giấu được sự thất vọng.

Nhìn nhận về trận thua trong trận El Clasico, chiến lược gia người Đức thẳng thắn chia sẻ: "Đây là trận thua thứ hai liên tiếp và chúng tôi vô cùng thất vọng. Hiệp một diễn biến không tốt, dù chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn sau khi gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, toàn đội đã thiếu đi sự tươi tỉnh cần thiết trước một đối thủ có chất lượng rất cao".

Dù vậy, HLV sinh năm 1965 khẳng định kết quả này sẽ không làm suy chuyển niềm tin nội bộ: "Tôi không nghĩ thất bại này sẽ tạo ra bất kỳ sự nghi ngờ nào trong đội bóng. Trong những trận đấu lớn, các chi tiết nhỏ sẽ quyết định kết quả và hôm nay may mắn đã không đứng về phía chúng tôi. Hai thất bại là quá nhiều đối với tôi và tất cả người hâm mộ Barca, đặc biệt là trong trận siêu kinh điển. Chúng ta không muốn thua, nhưng đây là bóng đá".

Lý giải về việc đội bóng mất đi sự sung sức, HLV Flick đề cập đến lịch trình di chuyển dày đặc và bài toán thể lực khắc nghiệt thời gian qua, nhưng ông từ chối dùng đó làm cái cớ để bào chữa cho màn trình diễn trên sân.

"Lịch thi đấu với những chuyến bay dài đến Seville rồi Paris là rất nặng nề, nhưng tôi không muốn dùng điều đó làm lời bào chữa khi thua trận. Sự thật là chúng tôi đã không đủ thể lực và cần phải thay đổi điều đó. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi, và tôi muốn tất cả phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn về dinh dưỡng, giấc ngủ cũng như quá trình phục hồi sức khỏe", HLV trưởng Barca nói.

Bên cạnh vấn đề phong độ, bài toán lực lượng cũng đang bào mòn đại diện xứ Catalonia khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương.

Trước tình thế khó khăn ở mặt trận phòng ngự, HLV Flick để ngỏ khả năng đôn các tài năng trẻ từ học viện La Masia lên đội một, đồng thời kỳ vọng sự trở lại của những cái tên như trung vệ Andreas Christensen, Jules Kounde hay Eric Garcia trong thời gian sắp tới để hướng đến chặng đường dài phía trước.

HLV Flick: Hai trận thua là quá nhiều với Barca, nhất là ở Siêu kinh điển - Ảnh 3.HLV Mourinho: Real Madrid hạ Barca bằng bản lĩnh

Sau chiến thắng của Real Madrid trước đại kình địch Barca tại Camp Nou với tỉ số 2-1 tại vòng 10 La Liga. HLV Jose Mourinho (Real Madrid) đã có buổi họp báo đầy cảm xúc và sắc sảo vào sáng 26-10.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Hansi Flick Real Madrid PSG HLV Hansi Flick Barca

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