Mourinho thè lưỡi ăn mừng sau bàn thắng của Mbappe vào lưới Barca

Mourinho quỳ gối, thè lưỡi ăn mừng sau bàn thắng của Mbappe vào lưới Barca - Video: Mạng xã hội X

Rạng sáng 26-10, tâm điểm của vòng 10 La Liga khép lại với chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc của Mourinho cùng các học trò trước Barca trên sân Camp Nou.

Bước ngoặt của trận cầu "Siêu kinh điển" đến ở phút 87. Nhận đường chuyền từ Camavinga, Kylian Mbappe lạnh lùng dứt điểm hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở cho "Kền kền trắng".

Ngay khi bóng nằm gọn trong lưới đội chủ nhà, bầu không khí trên sân như vỡ òa.

Từ khu vực kỹ thuật, HLV Jose Mourinho lập tức bật dậy và ăn mừng bàn thắng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quỳ rạp xuống nền cỏ ngay trước khu kỹ thuật, liên tục giơ cao nắm đấm và thè lưỡi đầy thách thức trước sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện đội chủ nhà.

Xuyên suốt 90 phút căng thẳng, "Người đặc biệt" luôn duy trì trạng thái hừng hực lửa.

Ông nhiều lần rời khỏi khu vực chỉ đạo, tiến sát đường biên để tranh luận gắt gao với các quyết định của tổ trọng tài, đẩy bầu không khí bên ngoài sân cỏ lên đến đỉnh điểm với những màn đôi co nảy lửa giữa ban huấn luyện đôi bên.

Hình ảnh Mourinho ăn mừng điên cuồng tại Camp Nou ngay lập tức gợi lại ký ức kinh điển cách đây hơn một thập kỷ.

Vào tháng 4-2010 khi còn dẫn dắt Inter Milan, nhà cầm quân sinh năm 1963 cũng từng có màn chia vui cuồng nhiệt không kém trên thánh địa của Barca, bất chấp việc ban tổ chức lúc đó đã cho bật hệ thống phun nước nhằm cản trở màn ăn mừng lịch sử của ông và các học trò.

Hơn 16 năm trôi qua, cảm xúc và ngọn lửa cuồng nhiệt trong những trận cầu lớn của Jose Mourinho dường như chưa bao giờ nguội lạnh.