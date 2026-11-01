Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 1-11

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 1-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tâm điểm sẽ là trận đấu lúc 12h giữa Thể Công và Công An TP.HCM. Hai đội đều gần như chắc suất góp mặt trong top 4, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

Tuy nhiên, họ vẫn cần tích lũy thêm điểm để cải thiện thứ hạng, hướng đến việc tránh những đối thủ mạnh ở vòng bán kết.

Đáng chú ý, đôi bên đều sở hữu những ngoại binh chất lượng, có khả năng tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, cuộc đối đầu này hứa hẹn diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn, cùng những màn so tài mãn nhãn trên lưới.

Ở trận đấu lúc 14h30, Đà Nẵng và TP.HCM sẽ bước vào cuộc chiến mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Cả hai đều đang gặp nhiều khó khăn và rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí. Đội giành chiến thắng sẽ tạo được lợi thế tinh thần cho chặng đường còn lại.

Trong khi đó, đương kim vô địch Biên Phòng được đánh giá vượt trội so với Hà Nội. Với phong độ ấn tượng cùng lực lượng đồng đều, Biên Phòng nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, qua đó khiến đội bóng thủ đô ngày càng xa tấm vé vào top 4.

Ở trận đấu muộn nhất, Sanest Khánh Hòa đứng trước thử thách lớn khi chạm trán LPBank Ninh Bình lúc 19h30. Đội bóng phố biển đang trải qua mùa giải đầy khó khăn và có nguy cơ chìm sâu vào khủng hoảng nếu tiếp tục nhận thất bại.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.