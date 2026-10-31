Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 31-10

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 31-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Ở trận đấu mở màn lúc 12h, Thể Công được đánh giá cao hơn Đà Nẵng nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Đội bóng áo lính còn sở hữu hai ngoại binh mạnh của bóng chuyền nam là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Anthony Cherfan (Mỹ). Nếu duy trì được phong độ ổn định, Thể Công hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Công An TP.HCM lúc 14h30 hứa hẹn diễn ra quyết liệt. Công An TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực, nhưng Hà Nội đang cạnh tranh gay gắt cho một vị trí trong top 4. Chính vì vậy, đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, sẵn sàng gây khó khăn cho đối thủ.

Ở trận đấu lúc 17h, LPBank Ninh Bình được đánh giá cao hơn CLB TP.HCM. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đại diện thành phố mang tên Bác. TP.HCM luôn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc chạm trán giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng lúc 19h30.

Đương kim vô địch Biên Phòng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng cả 9 trận đã đấu. Sở hữu lực lượng nội binh chất lượng, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia, Biên Phòng tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trái ngược với đối thủ, Sanest Khánh Hòa đang trải qua mùa giải đầy khó khăn. Dù là đội bóng giàu truyền thống của bóng chuyền Việt Nam, đại diện phố biển hiện đứng cuối bảng xếp hạng và đối diện nguy cơ xuống hạng.

Với sự chênh lệch lớn về phong độ và lực lượng, Biên Phòng được dự báo sẽ giành chiến thắng cách biệt, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 10.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.