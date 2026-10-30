2 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu nhau tại Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy (trái) và Trần Thị Bích Thủy sẽ có cơ hội đối đầu nhau tại Nhật Bản - Ảnh: AVC

Ở trận đấu này thì một bên là chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, cô đang khoác áo CLB Gunma Green Wings.

Bên còn lại là phụ công Trần Thị Bích Thủy, người sẽ chơi cho Okayama Seagulls. Đáng nói, hai đội sẽ gặp nhau tới 2 trận liên tiếp vào thứ Bảy (31-10) và Chủ nhật (1-11).

Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào một màn đại chiến thú vị giữa ngôi sao sáng nhất tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khoảng 10 năm qua, Thanh Thúy là trụ cột không thể thay thế trên tuyển. Cô sở hữu chiều cao tới 1,9m, là viên ngọc quý của bóng chuyền Việt Nam.

VĐV sinh năm 1997 sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện, đồng đều trong cả tấn công, phòng thủ. Chính vì vậy mà Thanh Thúy đã nhiều lần được xuất ngoại sang các nước và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Nhật Bản.

Cô cũng từng khoác áo Gunma Green Wings ở mùa giải 2025-2026, tỏa sáng rực rỡ khi là một trong những cây ghi điểm tốt nhất đội. Nhờ đó, Thanh Thúy tiếp tục được mời sang thi đấu mùa giải năm nay.

Bích Thủy cũng đã khẳng định được vai trò của mình trên tuyển. Đầu năm 2025, cô có chuyến xuất ngoại sang Hàn Quốc để thi đấu cho GS Caltex. Tại đây, bộ kỹ năng của cô phát triển thấy rõ. Cũng nhờ đó mà đến cuối năm, phụ công sinh năm 2000 được trải nghiệm môi trường tại Nhật Bản khi khoác áo Okayama Seagulls.

Cũng như Thanh Thúy, việc liên tục tỏa sáng giúp Bích Thủy trở lại với đội bóng này ở mùa giải năm nay. Nhờ đó, người hâm mộ mới có cơ hội chứng kiến màn so tài đặc biệt giữa hai ngôi sao tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản.

Ở mùa giải hiện tại, Gunma Green Wings đang có phong độ ấn tượng khi đã thắng 3 trận và thua 1. Trong đó, Thanh Thúy ghi được tổng cộng 19 điểm.

Okayama Seagulls thì chưa tìm được phong độ cao nhất khi chỉ mới thắng 1, thua 3. Ở cả 4 trận này, họ chưa thể sử dụng Bích Thủy vì cô vẫn phải làm nhiệm vụ cho HCĐG Lào Cai tại Giải vô địch quốc gia. Phải đến cuối tuần này, phụ công của Việt Nam mới có thể ra sân tại Nhật Bản.