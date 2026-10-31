Thanh Thúy tỏa sáng, đánh bại Bích Thủy tại Giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy tỏa sáng để vượt qua đồng hương Bích Thủy tại Nhật Bản - Ảnh: GMW

Màn so tài giữa Thanh Thúy (CLB Gunma Green Wings) và Bích Thủy (Okayama Seagulls) rất được người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi. Họ là những VĐV tài năng, trụ cột của tuyển quốc gia nên có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu.

Nhưng các CĐV lại có phần hụt hẫng khi cả hai ngôi sao Việt Nam đều khởi đầu trận đấu từ… ghế dự bị. Bên Gunma Green Wings, Thanh Thúy phải nhường chỗ cho Rozanski, Popova và Shima Mikoto.

Trong khi đó, Bích Thủy chỉ mới sang Nhật Bản trong tuần này. Có vẻ như cô chưa đạt thể trạng tốt nhất, nên chưa thể ra sân từ đầu. Phải từ cuối set 1, Bích Thủy mới được vào sân nhưng không thể "cứu" đội nhà. Gunma Green Wings giành chiến thắng 25-22 ở set này.

Sang set 2, cô đã được vào sân sớm hơn khi Okayama Seagulls đang dẫn 15-12. Những pha bám chắn tốt của Bích Thủy giúp cản những đợt tấn công từ đối phương. Cô còn có một pha giao bóng ăn điểm trực tiếp để nâng tỉ số lên thành 18-15.

Ngay sau tình huống đó thì bên phía Gunma Green Wings, Thanh Thúy mới được vào sân để chơi ở vị trí đối chuyền. Okayama Seagulls thắng lại 25-20 ở set 2.

Bích Thủy (số 27) lần đầu ra sân ở SV-League mùa này - Ảnh: OKAYAMA

Xuất hiện ít ỏi ở set thua này, nhưng đóng góp của Thanh Thúy đủ thuyết phục HLV Masayasu giữ cô lại ở set 3 và 4. Tại đây, người đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện những khả năng tốt nhất để thay đổi cục diện trận đấu. Nhờ đó, Gunma Green Wings giành lại lợi thế khi thắng tiếp 25-19, 25-19, qua đó kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.

Theo thống kê thì dù chỉ xuất hiện muộn màng ở cuối set 2, Thanh Thúy vẫn ghi tới 10 điểm (8 điểm tấn công, 1 điểm chắn, 1 điểm phát bóng).

Nhưng có một chi tiết quan trọng mà con số thống kê không thể hiện được, là khả năng cứu bóng của Thanh Thúy. Rất nhiều lần cô phải "chà sàn" để cản bóng chạm đất, giúp các đồng đội triển khai tấn công.

Bên kia chiến tuyến, Bích Thủy ghi được 3 điểm (2 tấn công, 1 phát bóng). Do chơi ở vai trò phụ công nên ghi điểm không phải là nhiệm vụ chính của VĐV này. Nhưng những pha theo chắn tốt cho thấy dấu hiệu tích cực của Bích Thủy, dù chỉ mới có lần đầu ra sân mùa này ở SV-League.