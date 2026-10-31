Lịch thi đấu bóng chuyền nữ: Thanh Thúy đấu Bích Thủy tại Nhật Bản

Lịch thi đấu cuộc đại chiến giữa Thanh Thúy và Bích Thủy - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy là những trụ cột quan trọng của tuyển Việt Nam. Với tài năng của mình, họ đều được xuất ngoại sang nền bóng chuyền hàng đầu châu Á là Nhật Bản.

Thanh Thúy hiện khoác áo Gunma Green Wings và đã ghi 19 điểm sau 4 trận, giúp đội nhà đạt thành tích 3 thắng, 1 thua.

Trong khi đó, Bích Thủy chưa ra sân trận nào cho Okayama Seagulls. Lý do là vì thời gian qua cô vẫn còn nhiệm vụ tại HCĐG Lào Cai ở Giải vô địch quốc gia Việt Nam. Tay đập này chỉ mới sang Nhật trong tuần này.

Và khá thú vị khi trận đấu đầu tiên của Bích Thủy cho Okayama Seagulls mùa giải năm nay nhiều khả năng là trước Thanh Thúy. Đây là màn so tài được rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi.

Họ sẽ chạm trán nhau không chỉ 1 mà tới 2 lần vào cuối tuần này. Trận đấu tiên diễn ra vào thứ Bảy (31-10), trong khi trận tiếp theo diễn ra vào Chủ nhật (1-11). Cả hai trận đấu đều bắt đầu vào lúc 12h05 theo giờ Việt Nam, khung giờ thuận lợi để nhiều người theo dõi.

Với thể thức mới của mùa giải SV-League năm nay, đây cũng gần như là cơ hội duy nhất để Thanh Thúy và Bích Thủy đối đầu nhau. Cụ thể thì 14 đội của giải được chia làm 2 khu vực: phía Đông và phía Tây. Mỗi khu vực có 7 đội.

Nội bộ mỗi khu vực thi đấu thể thức vòng tròn 4 lượt. Bên cạnh đó còn thể thức vòng tròn 2 lượt ngoài khu vực, nghĩa là đội của khu vực này sẽ gặp mỗi đội của khu vực khác 2 trận.

Gunma Green Wings thuộc khu vực phía Đông, còn Okayama Seagulls thuộc khu vực phía Tây. Đó là lý do mà 2 trận cuối tuần này là dịp duy nhất họ gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng.

Cơ hội để họ gặp lại nhau là trong trường hợp cùng tiến vào vòng chung kết, nhưng xác suất cũng không cao.