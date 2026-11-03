Sốc: Cầu thủ Tây Ban Nha bị thủ môn đối phương đạp vào ngực đã qua đời

Miguel đã qua đời sau gần một ngày nằm viện - Ảnh: EURONEWS

CLB Tenerife ra thông báo cho biết tiền đạo Jesus de Miguel Alameda đã qua đời lúc 8h (giờ địa phương) tại Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria, nơi anh được cấp cứu sau trận đấu với FC Andorra ở Giải hạng nhì Tây Ban Nha.

Trong thông báo đầy đau xót, Tenerife cho biết toàn đội gần như không thể tin vào sự thật. CLB bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của cầu thủ xấu số.

Bi kịch xảy ra trong trận Tenerife tiếp Andorra trên sân Heliodoro Rodríguez López tối ngày 2-11. Khi hai đội đang hòa 2-2 và trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, De Miguel băng lên đón đường chuyền dài từ đồng đội.

Nhận thấy nguy hiểm, thủ môn Jesus Owono của Andorra lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng. Tuy nhiên trong pha tranh chấp ở tốc độ cao, Owono bật lên với chân và đầu gối đưa lên rất cao, tạo ra cú va chạm dữ dội vào vùng ngực của De Miguel.

Tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân, bất động. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu gọi nhân viên y tế.

Không khí trên sân Heliodoro Rodríguez Lopez trở nên căng thẳng khi đội ngũ y tế khẩn trương cấp cứu cho De Miguel.

Theo Reuters, cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tuần hoàn, hô hấp sau cú va chạm và phải được hồi sức trước khi chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Trọng tài Manuel Angel Perez Hernandez lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Owono. Theo biên bản trận đấu, thủ môn Andorra bị truất quyền thi đấu vì tác động mạnh vào đối phương bằng chân giơ cao, sử dụng lực quá mức trong tình huống tranh chấp bóng.

Tình huống kinh hoàng dẫn đến cú sốc của làng bóng đá - Nguồn: INSTA

Trận đấu phải dừng khoảng 10 phút để cấp cứu. Sau khi trao đổi với đội trưởng và đại diện hai CLB, trọng tài quyết định đình chỉ trận đấu do các cầu thủ không còn đủ tâm lý tiếp tục thi đấu.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng tương đối ổn định dù vẫn rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên đến rạng sáng 3-11, CLB phát đi thông báo đáng lo ngại khi tình trạng thần kinh của tiền đạo người Tây Ban Nha xấu đi. Vài giờ sau, anh trút hơi thở cuối cùng.

Cái chết của De Miguel khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng. Real Madrid, Barcelona cùng nhiều CLB đã gửi lời chia buồn. Ngay cả FC Andorra, đội bóng của thủ môn Owono, cũng bày tỏ sự đau đớn trước mất mát này.

Trong khi đó cú va chạm đang đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm kỷ luật. Theo Mundo Deportivo, thủ môn Owono có thể đối diện án treo giò từ 4 đến 12 trận nếu hành vi được xác định thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 102 của quy định kỷ luật bóng đá Tây Ban Nha.

Dù vậy, đây mới là khả năng xử phạt được báo chí phân tích, chưa phải quyết định chính thức của cơ quan kỷ luật.

Gia đình De Miguel cảm ơn những lời động viên từ cộng đồng bóng đá, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư trong thời khắc đau thương.

Sự nghiệp của cầu thủ bạc mệnh Jesus de Miguel Alameda sinh ngày 21-9-1996 tại Tây Ban Nha, thi đấu ở vị trí tiền đạo, cao 1,9m và thuận chân trái. Anh từng khoác áo Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca và Castellon trước khi gia nhập Tenerife vào tháng 7-2025. Tại Castellon, De Miguel ghi 16 bàn, có 6 kiến tạo trong 38 trận mùa 2023-2024, góp công giúp đội thăng hạng nhì Tây Ban Nha. Anh cũng giành danh hiệu vua phá lưới bảng II giải hạng ba mùa đó. Trong ba mùa khoác áo Castellon, De Miguel thi đấu 88 trận và được người hâm mộ yêu mến nhờ tinh thần cống hiến.