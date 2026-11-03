Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup 2026

Việt Nam đã có bản quyền FIFA U17 World Cup 2026 - Ảnh: AFC

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển, trong đó có U17 Việt Nam.

Đây là sân chơi dành cho các đội tuyển U17 xuất sắc nhất thế giới, nơi những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, rèn giũa bản lĩnh thi đấu trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

"Với mong muốn đưa giải đấu tiếp cận với đông đảo khán giả, MyTV, FPT Play và TV360 đã cùng trở thành 3 đơn vị dịch vụ truyền hình sẽ phát sóng trọn vẹn VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại lãnh thổ Việt Nam.

Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên các nền tảng của ba đơn vị, bao gồm các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng bảng" - thông cáo ba đơn vị phát sóng có đoạn.

FIFA U17 World Cup 2026 trở nên đáng chú ý hơn khi có sự góp mặt của U17 Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở sân chơi danh giá này. Được đối đầu với những đội tuyển đến từ nhiều châu lục được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam thử sức ở môi trường thi đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bỉ (20-11), New Zealand (23-11) và Mali (26-11).

FIFA U17 World Cup 2026 được chia làm 12 bảng. Sau khi kết thúc vòng bảng, 24 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Bồ Đào Nha hiện là đương kim vô địch của giải.