Đội từng thua Việt Nam bị truy tố tội 'tự làm suy yếu chính mình'

Nepal (áo đỏ) từng đối đầu Việt Nam trên sân Thống Nhất, trong trận đấu được tính là sân nhà của họ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo báo OnlineKhabar, cơ quan công tố quận Lalitpur (Nepal) đã truy tố bốn quan chức Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA), gồm Chủ tịch Pankaj Bikram Nembang, Tổng thư ký Kiran Rai, thủ quỹ Rabindra Joshi và nhân viên kế toán Sanjiv Pandey.

Đáng chú ý, Nepal cũng là đội tuyển từng hai lần thất bại trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bị truy tố tội danh "làm suy yếu đội tuyển quốc gia"

Các cáo buộc liên quan trực tiếp đến gian lận tài chính và hành vi "thông đồng gây bất lợi cho chính đội tuyển Nepal" ở vòng loại World Cup 2026.

Đáng chú ý, những người đứng đầu ANFA bị nghi đã góp phần khiến đội nhà không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà, đồng thời tạo điều kiện cho đối thủ hưởng lợi.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3-2024, khi Nepal dự kiến tiếp Bahrain trên sân Dasharath ở Kathmandu trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác định sân Dasharath không đáp ứng điều kiện thi đấu quốc tế vì mặt cỏ xuống cấp nghiêm trọng.

Nepal buộc phải chuyển trận đấu ra nước ngoài. Điều bất thường là thay vì lựa chọn một sân trung lập tại quốc gia thứ ba, ANFA lại đồng ý đưa trận đấu sang Bahrain, tức sân nhà của chính đối thủ.

Kết quả, Nepal thảm bại 0-5 ngày 21-3-2024, rồi tiếp tục thua 0-3 trong trận lượt về năm ngày sau đó. Cả hai trận đều diễn ra trên đất Bahrain.

Theo kết quả điều tra của Cục Điều tra trung ương Nepal (CIB), lãnh đạo ANFA bị nghi đã góp phần khiến sân Dasharath không đủ điều kiện thi đấu.

Cụ thể, trong khoảng năm tháng từ trận gặp Yemen đến trận Bahrain, sân Dasharath liên tục được sử dụng để tổ chức các sự kiện khác, khiến mặt cỏ xuống cấp mà không được khắc phục kịp thời.

CIB còn phát hiện Chủ tịch Nembang và Tổng thư ký Rai không gặp giám sát viên AFC Mindu Dorji khi ông đến kiểm tra sân.

Ông Nembang, nhân vật trung tâm vụ án - Ảnh: GOAL NEPAL

Đặc biệt, ngày 4-3-2024, ông Rai đã ký thỏa thuận chuyển trận đấu sang Bahrain, trước bốn ngày so với văn bản AFC chính thức yêu cầu Nepal đề xuất sân trung lập.

Theo cơ quan điều tra, việc ký kết không được Ban chấp hành ANFA phê chuẩn, cũng không thông báo cho Bộ Thanh niên và Thể thao cùng Hội đồng Thể thao quốc gia Nepal.

CIB nghi ngờ các quan chức đã thông đồng với phía đối thủ, gây bất lợi cho Nepal và giúp Bahrain hưởng lợi.

Tuy nhiên, sân Dasharath thuộc quyền quản lý hạ tầng của Hội đồng Thể thao quốc gia. Trách nhiệm khiến sân xuống cấp từng là vấn đề tranh cãi giữa cơ quan này và ANFA. Hiện chưa có phán quyết xác định lãnh đạo liên đoàn cố tình phá hoại mặt sân hay dàn xếp kết quả thi đấu.

Cũng gặp bất lợi khi đá sân nhà với Việt Nam

Ngoài nghi vấn liên quan trận Bahrain, cuộc điều tra còn phát hiện những bất thường tài chính.

Theo CIB, thỏa thuận giữa ANFA và Liên đoàn Bóng đá Bahrain quy định phía Bahrain phải chuyển 20.000 USD tiền doanh thu bán vé cho Nepal. Tuy nhiên, khoản tiền này không xuất hiện trong tài khoản chính thức của ANFA.

Cơ quan điều tra còn nêu nghi vấn gian lận mua sắm trang thiết bị thể thao, khi ba doanh nghiệp tham gia chào giá được xác định có cùng chủ sở hữu.

Việc phân phối 330 vé World Cup 2026 do FIFA cấp cho ANFA cũng bị điều tra vì thiếu minh bạch về người mua và giá bán. Cơ quan công tố yêu cầu bốn bị cáo bồi hoàn tổng cộng hơn 9,3 triệu rupee Nepal.

Nepal (áo đỏ) trong trận gặp Bahrain ở vòng loại World Cup 2026 - Ảnh: AFC

Ngày 28-10, Chủ tịch Nembang và Tổng thư ký Rai xuất hiện tại Tòa án quận Lalitpur để lấy lời khai, sau thời gian bị liệt vào diện bị cáo chưa trình diện.

Thẩm phán Hari Singh Dhami quyết định cho cả hai tại ngoại với mức bảo lãnh 500.000 rupee Nepal mỗi người.

Trước đó, thủ quỹ Joshi và nhân viên kế toán Pandey cũng được tại ngoại, với mức bảo lãnh lần lượt 1,5 triệu và 1,2 triệu rupee.

Ngày 31-10, nhóm thành viên chiếm đa số trong Ban chấp hành ANFA, do Phó chủ tịch cấp cao Bir Bahadur Khadka dẫn đầu, quyết định yêu cầu cả bốn quan chức giải trình về công tác quản lý và những sai phạm bị cáo buộc.

Đáng chú ý, Nepal từng thua Việt Nam 1-3 và 0-1 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10-2025. Khi đó, đội tuyển Nepal cũng phải chuyển trận đấu mang danh nghĩa sân nhà sang sân Thống Nhất (TP.HCM), giúp Việt Nam được thi đấu cả hai lượt trận trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân chuyển sân lần này là tình hình bất ổn tại Nepal. Chưa có bằng chứng cho thấy trận gặp Việt Nam liên quan đến các sai phạm đang bị điều tra. Bóng đá Nepal còn rơi vào khủng hoảng khi ANFA bị FIFA đình chỉ từ tháng 6-2026 do sự can thiệp từ bên thứ ba vào hoạt động liên đoàn. Đây là vụ việc riêng, không phải án phạt liên quan nghi vấn thông đồng trong trận gặp Bahrain.