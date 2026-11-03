Trung Quốc giáng 'đòn trừng phạt' thứ 2 với Mbappe, nặng hơn đòn đầu

Mbappe tiếp tục nhận thêm đòn công kích nặng nề từ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-11, báo Quan Sát Giả (Guancha) của Trung Quốc đăng bài chỉ trích hãng thể thao Thụy Sĩ On vì vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với Mbappe, bất chấp làn sóng phản đối dữ dội tại nước này.

Mbappe nhận thêm đòn đau

Bài viết mang tiêu đề "On tuyên bố tôn trọng Trung Quốc, nhưng vẫn chưa chia tay Mbappe", đặt câu hỏi về thái độ của thương hiệu nổi tiếng với những đôi giày chạy bộ cao cấp.

Trước đó, chuyên mục kinh tế BUG của Sina ghi nhận nhiều người dùng mạng Trung Quốc tuyên bố: "Không hủy hợp đồng thì tẩy chay" với hãng thể thao của Thụy Sĩ.

Ngay sau động thái quyết liệt từ phía Trung Quốc, đến từ vụ nói đùa gây tranh cãi của Mbappe khiến người dân đại lục nổi giận, nhiều nhà tài trợ vốn đứng ngoài cuộc như On đã có động thái.

Cụ thể, On đã xóa những nội dung quảng bá Mbappe trên Weibo và WeChat tại Trung Quốc, nhưng vẫn duy trì hình ảnh anh trên các nền tảng quốc tế. Hãng cũng tuyên bố hoan nghênh lời xin lỗi của Mbappe, khẳng định tôn trọng người dân và văn hóa Trung Quốc, nhưng không trả lời có tiếp tục hợp tác với anh hay không.

Đáng chú ý, Quan Sát Giả phát hiện On còn âm thầm đưa danh mục bóng đá khỏi vị trí nổi bật trên trang chủ toàn cầu, đồng thời gỡ hình ảnh Mbappe tại đây.

Tình cảnh này đặc biệt khó xử bởi On vừa ký hợp đồng được truyền thông tiết lộ có thời hạn 10 năm với Mbappe hồi tháng 9. Tiền đạo Real Madrid không chỉ làm đại sứ mà còn trực tiếp tham gia phát triển những mẫu giày bóng đá đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu ngày 26-10, khi một đoạn video ghi lại phát ngôn gây tranh cãi của Mbappe về Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay hôm sau, ba doanh nghiệp lớn gồm Đông Bằng, Mông Ngưu và Diệu Khả Lam Đa đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp tác với anh. Các quảng cáo có hình Mbappe bị gỡ bỏ, tài khoản mạng xã hội bị hạn chế và truyền hình Trung Quốc ngừng phát sóng nhiều trận đấu La Liga.

Tại một số cửa hàng, hình Mbappe trên chai nước uống bị che kín hoặc quay vào phía trong. Những hình ảnh quảng cáo có gương mặt anh bị dán đè, cắt bỏ cũng lan truyền trên mạng.

Dù Mbappe, Real Madrid và La Liga liên tiếp xin lỗi, các biện pháp tẩy chay vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Một hình ảnh của Mbappe với hãng On - Ảnh: ON

Đó có thể xem là đợt trừng phạt đầu tiên, trực tiếp đánh vào nguồn thu và hình ảnh của Mbappe tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, một làn sóng gây sức ép khác đang trở nên đáng lo ngại hơn: những doanh nghiệp quốc tế còn hợp tác với anh cũng bị kéo vào cuộc.

Theo Nam Phương Đô Thị Báo, ngoài On, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Dior của Pháp, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Hublot và thương hiệu vali cao cấp Rimowa của Đức cũng không còn hiển thị các nội dung quảng bá Mbappe trên tài khoản Weibo chính thức.

Điều đáng nói là những thương hiệu này chưa tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Mbappe. Trong khi hình ảnh anh biến mất khỏi các kênh truyền thông Trung Quốc, hoạt động hợp tác tại thị trường quốc tế vẫn được duy trì.

Tạp chí The Business of Fashion nhận định vụ việc đã đặt nhiều thương hiệu quốc tế vào tình thế rủi ro tại một trong những thị trường thời trang quan trọng nhất thế giới.

Khác với đợt tẩy chay trực tiếp, sức ép mới có nguy cơ ảnh hưởng đến cả mạng lưới tài trợ toàn cầu của Mbappe. Các thương hiệu không chỉ phải cân nhắc giá trị quảng cáo của anh mà còn tính toán nguy cơ mất khách hàng Trung Quốc.

Mbappe đối diện bài toán khó

Theo Bloomberg, cổ phiếu On từng giảm tới 4% trong tuần rồi khi cuộc khủng hoảng bùng phát, dấu hiệu cho thấy các thương hiệu liên quan Mbappe chịu ảnh hưởng thế nào.

Trung Quốc lại là thị trường tăng trưởng đặc biệt quan trọng với hãng. Trong quý 2-2026, doanh thu On tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 43,1%, đạt khoảng 171 triệu franc Thụy Sĩ, đóng góp 20% doanh thu toàn cầu.

Nhiều nhà tài trợ khốn khổ vì Mbappe - Ảnh: HYPE

Chuyên gia tiếp thị thể thao Chu Hiểu Đông, Giám đốc điều hành Lizan Sports, nhận định trên Sina rằng On khó lập tức chấm dứt một hợp đồng toàn cầu khi tranh cãi chủ yếu tập trung tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu hãng không giải quyết được phản ứng của người tiêu dùng, doanh số tại thị trường này có thể bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, chuyên gia thể thao Mark Dreyer nhận định với Bloomberg rằng cách xử lý khủng hoảng trước đây của các thương hiệu nước ngoài, tức xin lỗi rồi im lặng chờ dư luận lắng xuống, ngày càng kém hiệu quả.

Các nhà tài trợ liên quan Mbappe - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Ông dẫn trường hợp NBA từng trải qua nhiều năm khó khăn tại Trung Quốc sau một cuộc tranh cãi năm 2019.

Điều này đặt Mbappe vào tình thế phức tạp: mất hợp đồng với doanh nghiệp Trung Quốc đã là tổn thất lớn, nhưng nếu các tập đoàn quốc tế cũng phải cân nhắc lại quan hệ tài trợ, hậu quả lâu dài có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Dù vậy, đến ngày 2-11, chưa có thương hiệu quốc tế lớn nào trong nhóm nói trên chính thức tuyên bố hủy hợp đồng với Mbappe. Làn sóng tẩy chay mở rộng hiện là sức ép từ dư luận và thị trường, chưa phải một đợt trừng phạt mới được chính quyền Trung Quốc công bố.