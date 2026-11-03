Báo Thái nói cổ động viên xúc phạm ông Park Hang Seo không phải người Thái

HLV Park Hang Seo nổi giận sau trận đấu - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Theo Ball Thai, vụ xúc phạm HLV Park Hang Seo sau trận Pattaya United hòa Kanchanaburi Power FC 2-2 vào tối 1-11 không xuất phát từ CĐV địa phương.

Nhiều tờ báo đưa tin ông Park bị CĐV Thái Lan phân biệt chủng tộc, dẫn đến những tranh cãi dữ dội.

Tuy nhiên, Ball Thai cho biết qua đoạn video ghi lại sự việc, người liên tục lăng mạ nhà cầm quân Hàn Quốc thực chất là một CĐV nước ngoài của Pattaya United, và khẳng định rằng "người Thái Lan vô tội" trong vụ xúc phạm ông Park.

Dù vậy, trang báo này không nêu rõ những người đã miệt thị ông Park Hang Seo là ai.

Sự cố xảy ra sau trận đấu thuộc vòng 9 Thai League 2, khi Kanchanaburi của ông Park hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng bị Pattaya cầm hòa 2-2.

Trong lúc các thành viên đội khách rời sân, một người đàn ông trên khán đài liên tục hô "Kimchi Man" (người đàn ông kim chi), kèm những lời chửi tục nhằm vào ông Park.

Kim chi là món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc. Việc sử dụng từ này trong hoàn cảnh trên bị xem là hành vi chế giễu nguồn gốc dân tộc của nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Theo video được truyền thông chia sẻ, ban đầu ông Park đưa ngón tay lên môi ra hiệu yêu cầu đối phương im lặng. Tuy nhiên, khi tiếp tục bị khiêu khích, ông nổi giận, vung nắm đấm và ra hiệu thách người đàn ông xuống sân đối chất.

Nhân viên an ninh cùng các thành viên Kanchanaburi phải can ngăn để tránh xảy ra xô xát.

Không chỉ ông Park, tiền vệ John Baggio cũng trở thành mục tiêu xúc phạm. Cầu thủ người Madagascar bị chế giễu chiều cao, thậm chí bị gọi là "monkey" (con khỉ), từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc nghiêm trọng.

Ngày 2-11, Baggio lên tiếng trên Instagram, khẳng định anh tự hào về màu da của mình. Cầu thủ này nhấn mạnh đã có 10 năm thi đấu tại Thái Lan, luôn được người dân nơi đây tôn trọng và bản thân vẫn dành tình cảm cho đất nước này.

Video ông Park Hang Seo nổi giận vì bị xúc phạm - Nguồn: ASEAN FOOTBALL

Chủ tịch Kanchanaburi, ông Prawat Kithammakunnit, cũng lên án việc sử dụng hai từ "monkey" và "kimchi", tuyên bố đây là vấn đề nghiêm trọng không thể bỏ qua.

Đáng chú ý, vụ việc đã khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức vào cuộc. Ngày 2-11, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) chỉ đạo bộ phận tổ chức giải khẩn trương thu thập chứng cứ, đưa sự việc vào quy trình xem xét kỷ luật.

FAT khẳng định phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc, dù diễn ra trên sân bóng, khu vực xung quanh hay mạng xã hội.

Theo quy định kỷ luật của bóng đá Thái Lan, hành vi xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc của CĐV có thể bị phạt từ 10.000 - 30.000 baht, với mức phạt cao hơn trong một số trường hợp.