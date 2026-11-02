Cầu lông Thái Lan vẫn chưa thoát khỏi 'tháng ác mộng'

Ngôi sao cầu lông Pornpawee Chochuwong của Thái Lan nhận thất bại khó tin - Ảnh: PC

Cuối tuần rồi, Pornpawee Chochuwong bước vào trận bán kết đơn nữ giải cầu lông danh giá HYLO Open tại Đức với tư cách hạt giống số 1.

Thất bại khó tin ở giải cầu lông danh giá

Đối thủ của cô là Line Hojmark Kjarsfeldt, tay vợt Đan Mạch đứng thứ 25 thế giới, kém Pornpawee 15 bậc.

Tưởng chừng chiến thắng dễ dàng thuộc về tay vợt Thái Lan khi cô áp đảo ván đầu 21-8. Thế nhưng đối thủ của cô bất ngờ vùng lên, thắng ván hai 21-19 để kéo trận đấu vào ván quyết định.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Pornpawee dẫn 19-15 trong ván ba. Cô chỉ còn cách chiến thắng hai điểm, nhưng đối thủ ghi liền bốn điểm để cân bằng tỉ số 19-19.

Trong màn giằng co tiếp theo, Pornpawee có đến bốn cơ hội kết thúc trận đấu nhưng đều không tận dụng được. Cuối cùng, cô thất bại 26-28, chấp nhận dừng bước ở bán kết.

Đây là kết quả đặc biệt cay đắng bởi trước trận, Pornpawee đã thắng Kjarsfeldt 6 trong 7 lần đối đầu. Theo hãng tin Đan Mạch Ritzau, chiến thắng giúp Kjarsfeldt lần đầu vào chung kết một giải thuộc hệ thống BWF World Tour kể từ tháng 3-2025.

Thất bại khiến Thái Lan không còn đại diện nào tranh chức vô địch HYLO Open.

Đáng chú ý, ngay vòng đầu giải đấu này, Kjarsfeldt đã loại một tay vợt Thái Lan khác là Tonrug Saeheng, cũng sau màn lội ngược dòng 16-21, 21-18, 21-12.

Cùng ngày 28-10, đôi nam nữ Tonkid Saeheng - Tonrug Saeheng còn thảm bại 6-21, 11-21 trước Jesper Toft - Amalie Cecilie Kudsk của Đan Mạch.

Thất bại của Pornpawee nối dài giai đoạn đáng thất vọng của cầu lông Thái Lan, bắt đầu từ sự sa sút khó hiểu của ngôi sao lớn nhất Kunlavut Vitidsarn.

Ngày 29-9, Kunlavut làm nên lịch sử khi đánh bại Loh Kean Yew của Singapore 21-12, 21-16, trở thành tay vợt Thái Lan đầu tiên giành HCV đơn nam Á vận hội. Anh đồng thời trở lại vị trí số 1 thế giới.

Nhưng chỉ mười ngày sau, Kunlavut bắt đầu chuỗi thất bại.

Chuỗi ngày thất vọng đã kéo dài trọn 1 tháng

Tại Arctic Open ngày 9-10, anh thắng Yushi Tanaka (Nhật Bản) 21-14 trong ván đầu tứ kết, trước khi thua ngược 13-21, 16-21 ở hai ván tiếp theo.

Đến Đan Mạch mở rộng ngày 13-10, tay vợt Thái Lan còn gây thất vọng lớn hơn. Được xếp hạt giống số 1, Kunlavut bất ngờ bị Rasmus Gemke loại ngay vòng đầu với tỉ số 21-13, 17-21, 12-21.

Kịch bản ấy tiếp tục tái diễn tại Pháp mở rộng ngày 20-10. Kunlavut thắng áp đảo Toma Junior Popov 21-9 ở ván đầu nhưng thua ngược 14-21, 15-21, thêm một lần bị loại ngay trận ra quân.

Như vậy, trong ba giải đấu liên tiếp sau tấm HCV Asiad, Kunlavut đều thua sau khi đã thắng ván đầu. Hai giải gần nhất, anh thậm chí không vượt qua được vòng 32 tay vợt.

Hậu quả đến ngày 27-10, khi bảng xếp hạng BWF chính thức ghi nhận Christo Popov của Pháp vượt lên số 1 thế giới với 89.932 điểm. Kunlavut tụt xuống thứ hai với 89.465 điểm, chấm dứt bốn tuần liên tiếp giữ ngôi đầu.

Không chỉ Kunlavut, những gương mặt nổi tiếng khác của Thái Lan cũng trải qua hàng loạt kết quả thất vọng.

Kunlavut sa sút sau khi giành HCV Asiad 2026 - Ảnh: BWF

Tại Arctic Open ngày 11-10, cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon thất bại 17-21, 13-21 trước Mia Blichfeldt của Đan Mạch ở chung kết đơn nữ.

Đến Pháp mở rộng ngày 21-10, Ratchanok còn bị loại ngay vòng đầu sau thất bại 15-21, 18-21 trước Sim Yu-jin của Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 21-10, Supanida Katethong thua P.V. Sindhu của Ấn Độ 14-21, 21-8, 21-23, dù đã kéo trận đấu vào ván quyết định hết sức căng thẳng.

Đáng tiếc hơn là trường hợp Pornpawee Chochuwong. Trước màn gục ngã tại Đức, cô đã thua Akane Yamaguchi của Nhật Bản 14-21, 20-22 ở tứ kết Đan Mạch mở rộng ngày 16-10.

Sáu ngày sau, Pornpawee tiếp tục bị Nozomi Okuhara loại khỏi Pháp mở rộng với tỉ số 21-16, 27-29, 12-21. Việc không thể khép lại ván hai sau cuộc giằng co kéo dài khiến cô đánh mất thế trận và thất bại.

Màn thua ngược trước Kjærsfeldt ngày 31-10 vì thế là lần thứ ba liên tiếp Pornpawee không thể vượt qua vòng bán kết tại các giải đấu châu Âu, dù cô đều được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh danh hiệu.

Ở nội dung đôi, Thái Lan cũng không khá hơn. Cặp nam nữ nổi tiếng Dechapol Puavaranukroh - Supissara Paewsampran thảm bại 7-21, 11-21 trước Hoo Pang Ron - Lai Pei Jing của Malaysia tại Đan Mạch mở rộng ngày 15-10.

Sang Pháp mở rộng, họ tiếp tục dừng bước ở vòng đầu sau thất bại ba ván 19-21, 24-22, 20-22 trước Liu Kuang-heng - Hsu Yin-hui của Đài Loan.

Một đại diện khác, Panitchaphon Teeraratsakul, bị Alex Lanier đánh bại 20-22, 13-21 ở vòng hai đơn nam Pháp mở rộng. Đôi nam Peeratchai Sukphun - Pakkapon Teeraratsakul cũng dừng bước tại vòng hai, sau khi một trong hai tay vợt không thể tiếp tục thi đấu.

Những thất bại liên tiếp khiến Thái Lan không có bất kỳ đại diện nào vào chung kết tại ba giải Đan Mạch mở rộng, Pháp mở rộng và HYLO Open, qua đó kéo dài tháng phong độ kém cỏi.