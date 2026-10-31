Cô gái mang dòng máu Việt tạo địa chấn làng cầu lông

Allison Quynh Lee (phải) là ngôi sao đang lên của làng cầu lông - Ảnh: BWF

Ở trận tứ kết khuya 30-10 của giải cầu lông danh giá, Allison Quynh Lee và Lauren Lam (hạt giống số 7) đánh bại cặp hạt giống số 3 Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (Indonesia) với tỉ số 21-19, 21-10.

Chiến thắng càng đáng chú ý khi đôi Indonesia đang xếp thứ 11 thế giới, trong khi cặp Mỹ đứng thứ 17. HYLO Open là giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 500.

Trong ván đầu tiên, đôi Indonesia dẫn 11-9 khi bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên Allison và Lauren Lam thi đấu kiên cường, gỡ hòa 19-19 trước khi ghi hai điểm quyết định để thắng 21-19.

Sang ván hai, cặp Mỹ hoàn toàn áp đảo khi dẫn 8-1 rồi 11-4, trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 21-10.

Kết quả này đưa Allison và Lauren Lam vào bán kết, gặp đôi hạt giống số 1 Hsu Yin-hui/Lin Jhih-yun (Đài Loan) ngày 31-10.

Allison Quynh Lee sinh ngày 24-3-2005 tại Mỹ, hiện 21 tuổi. Theo cuộc phỏng vấn do NextShark thực hiện năm 2023, cô mang dòng máu Việt Nam, Trung Quốc và Úc.

Báo Sing Tao năm 2024 cho biết mẹ của Allison có nguồn gốc Việt Nam và Lào. Cha cô là Benny Lee, cựu tuyển thủ cầu lông Mỹ từng dự Olympic Barcelona 1992 và tham gia công tác huấn luyện tại Olympic London 2012.

Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cầu lông, Allison cầm vợt từ năm 5 tuổi. Cha mẹ cô còn điều hành Học viện Synergy Badminton Academy tại California, nơi Allison được đào tạo từ nhỏ.

Tài năng của Allison sớm bộc lộ khi cô cùng Francesca Corbett vô địch giải cầu lông trẻ Pan America năm 2014, lúc mới 9 tuổi. Đến năm 2019, cả hai trở thành những nhà vô địch đôi nữ trẻ tuổi nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Mỹ, khi mới 14 tuổi.

Bước ngoặt lớn đến ở Giải vô địch cầu lông trẻ thế giới 2023. Allison và Corbett giành HCB đôi nữ, trở thành những tay vợt đầu tiên của Mỹ đoạt huy chương tại giải đấu này.

Allison và đồng đội Lauren Lam - ẢNh: BWF

Trong cuộc phỏng vấn với NextShark sau chiến tích lịch sử, Allison bày tỏ niềm tự hào khi đại diện nước Mỹ thi đấu ở môn thể thao vốn do các quốc gia châu Á và châu Âu thống trị.

Cô cũng chia sẻ việc theo đuổi cầu lông với tư cách một VĐV Mỹ gốc Á giúp bản thân kết nối sâu sắc hơn với cội nguồn văn hóa của gia đình.

"Tôi quyết định theo đuổi cầu lông chuyên nghiệp khi nhận ra niềm vui và tiềm năng của mình. Tôi luôn muốn nỗ lực để trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới", Allison nói với NextShark.

Từ năm 2025, Allison chuyển sang đánh đôi với Lauren Lam. Sự kết hợp này nhanh chóng mang về nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có hai chức vô địch đôi nữ Pan America liên tiếp vào các năm 2025 và 2026.

Sau chức vô địch Pan America 2026, Allison xúc động nói với Liên đoàn Cầu lông châu Mỹ: "Danh hiệu này có ý nghĩa vô cùng lớn, bởi đó là những gì chúng tôi đã tập luyện và chuẩn bị. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của gia đình, HLV, đồng đội và đặc biệt là sự đồng hành của nhau".

Giờ đây, việc lọt vào bán kết HYLO Open tiếp tục đánh dấu bước tiến của tay vợt gốc Việt trên đấu trường cầu lông thế giới.