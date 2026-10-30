Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sau Trung Quốc, đến phiên bóng bàn Nhật Bản nhận cú sốc thảm bại

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Đang trải qua giai đoạn thăng hoa với hàng loạt chiến thắng trước Trung Quốc, bóng bàn Nhật Bản bất ngờ nhận cú sốc lớn tại WTT Champions Montpellier 2026 (Pháp), khi cả bốn tay vợt nam đều bị loại trước vòng tứ kết.

- Ảnh 1.

Tay vợt số 1 làng bóng bàn đơn nam Matsushima - Ảnh: WTT

Thất bại gây choáng váng nhất thuộc về Sora Matsushima, tay vợt 19 tuổi đang giữ vị trí số 1 làng bóng bàn đơn nam thế giới. 

Ở vòng 16 tay vợt, Matsushima bất ngờ thua Vladimir Sidorenko (Nga, hạng 19 thế giới) với tỉ số 1-3 (10-12, 11-9, 8-11, 6-11).

Kết quả này càng khó tin bởi hồi tháng 7, Matsushima từng đánh bại chính Sidorenko 4-2 trong trận chung kết US Smash để giành chức vô địch.

Không riêng Matsushima, những ngôi sao khác của Nhật Bản cũng lần lượt gục ngã. Tomokazu Harimoto, tay vợt số 3 thế giới, thua trắng 0-3 trước Simon Gauzy (Pháp, hạng 30). Shunsuke Togami thất bại 1-3 trước Truls Moregard (Thụy Điển), còn Hiroto Shinozuka bị Hugo Calderano (Brazil) đánh bại 3-0.

Như vậy, cả bốn đại diện Nhật Bản đều dừng bước ngay hai vòng đầu, không một ai góp mặt ở tứ kết đơn nam.

Đây là cú sốc lớn bởi bóng bàn Nhật Bản vừa liên tục thách thức sự thống trị của Trung Quốc.

Tại Asiad 2026 hồi tháng 9, tuyển nam Nhật Bản đánh bại Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết đồng đội, giành HCV đầu tiên ở nội dung này sau 60 năm. Đáng chú ý, Harimoto thắng Vương Sở Khâm 3-0, còn Matsushima hạ Ôn Thụy Bác 3-1 ở trận quyết định.

Chỉ một tháng sau, Nhật Bản tiếp tục giành ba HCV tại Giải vô địch bóng bàn châu Á 2026. Cả ba chiến thắng ở chung kết đều trước Trung Quốc, gồm đồng đội nữ, đơn nam của Harimoto và đôi nam nữ Matsushima - Miwa Harimoto. Dù không sử dụng đầy đủ những ngôi sao hàng đầu, Trung Quốc vẫn được đánh giá rất cao tại giải này.

Đỉnh điểm của sự chuyển giao vị thế là ngày 5-10, khi Matsushima chính thức vượt Vương Sở Khâm để trở thành tay vợt số 1 thế giới, chấm dứt 46 năm chờ đợi của bóng bàn nam Nhật Bản. Sự thay đổi ban đầu đến từ việc điểm xếp hạng cũ của Vương Sở Khâm hết hiệu lực, trước khi Matsushima củng cố ngôi đầu bằng chức vô địch China Smash.

Nhưng tại Montpellier, chính những ngôi sao đang làm nên cuộc trỗi dậy của Nhật Bản lại đồng loạt thất bại. Kết quả cho thấy cuộc cạnh tranh đỉnh cao của bóng bàn thế giới ngày càng khó lường, ngay cả với những tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau Trung Quốc, đến phiên bóng bàn Nhật Bản nhận cú sốc thảm bại - Ảnh 3.Nhật Bản lần thứ 3 lật đổ bóng bàn Trung Quốc trong 1 tháng

Chỉ một tháng sau khi đánh bại Trung Quốc để giành HCV bóng bàn đồng đội nam Asiad 2026, các tay vợt Nhật Bản liên tục khiến đội tuyển thống trị làng bóng bàn phải ôm hận ở Giải vô địch châu Á.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Harimoto WTT Matsushima Nhật Bản Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất