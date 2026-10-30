Sau Trung Quốc, đến phiên bóng bàn Nhật Bản nhận cú sốc thảm bại

Tay vợt số 1 làng bóng bàn đơn nam Matsushima - Ảnh: WTT

Thất bại gây choáng váng nhất thuộc về Sora Matsushima, tay vợt 19 tuổi đang giữ vị trí số 1 làng bóng bàn đơn nam thế giới.

Ở vòng 16 tay vợt, Matsushima bất ngờ thua Vladimir Sidorenko (Nga, hạng 19 thế giới) với tỉ số 1-3 (10-12, 11-9, 8-11, 6-11).

Kết quả này càng khó tin bởi hồi tháng 7, Matsushima từng đánh bại chính Sidorenko 4-2 trong trận chung kết US Smash để giành chức vô địch.

Không riêng Matsushima, những ngôi sao khác của Nhật Bản cũng lần lượt gục ngã. Tomokazu Harimoto, tay vợt số 3 thế giới, thua trắng 0-3 trước Simon Gauzy (Pháp, hạng 30). Shunsuke Togami thất bại 1-3 trước Truls Moregard (Thụy Điển), còn Hiroto Shinozuka bị Hugo Calderano (Brazil) đánh bại 3-0.

Như vậy, cả bốn đại diện Nhật Bản đều dừng bước ngay hai vòng đầu, không một ai góp mặt ở tứ kết đơn nam.

Đây là cú sốc lớn bởi bóng bàn Nhật Bản vừa liên tục thách thức sự thống trị của Trung Quốc.

Tại Asiad 2026 hồi tháng 9, tuyển nam Nhật Bản đánh bại Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết đồng đội, giành HCV đầu tiên ở nội dung này sau 60 năm. Đáng chú ý, Harimoto thắng Vương Sở Khâm 3-0, còn Matsushima hạ Ôn Thụy Bác 3-1 ở trận quyết định.

Chỉ một tháng sau, Nhật Bản tiếp tục giành ba HCV tại Giải vô địch bóng bàn châu Á 2026. Cả ba chiến thắng ở chung kết đều trước Trung Quốc, gồm đồng đội nữ, đơn nam của Harimoto và đôi nam nữ Matsushima - Miwa Harimoto. Dù không sử dụng đầy đủ những ngôi sao hàng đầu, Trung Quốc vẫn được đánh giá rất cao tại giải này.

Đỉnh điểm của sự chuyển giao vị thế là ngày 5-10, khi Matsushima chính thức vượt Vương Sở Khâm để trở thành tay vợt số 1 thế giới, chấm dứt 46 năm chờ đợi của bóng bàn nam Nhật Bản. Sự thay đổi ban đầu đến từ việc điểm xếp hạng cũ của Vương Sở Khâm hết hiệu lực, trước khi Matsushima củng cố ngôi đầu bằng chức vô địch China Smash.

Nhưng tại Montpellier, chính những ngôi sao đang làm nên cuộc trỗi dậy của Nhật Bản lại đồng loạt thất bại. Kết quả cho thấy cuộc cạnh tranh đỉnh cao của bóng bàn thế giới ngày càng khó lường, ngay cả với những tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng.