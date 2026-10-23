Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đội bóng bàn Trung Quốc lại thua chung kết trước Nhật Bản

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chỉ trong 1 tháng, nền bóng bàn thống trị thế giới của Trung Quốc liên tiếp nhận 2 thất bại đau đớn trước Nhật Bản - từ Asiad cho đến Giải vô địch châu Á 2026.

Đội bóng bàn Trung Quốc lại thua sốc Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngôi sao trẻ của bóng bàn Nhật Bản, Miwa Harimoto - Ảnh: ITTF

Tối 22-10, hai đội bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nữ, Giải vô địch bóng bàn châu Á diễn ra tại Uzbekistan. Nội dung đồng đội được tổ chức trước các nội dung đánh đơn và đôi.

Ở nội dung đồng đội nam, Trung Quốc giành HCV, nhưng đội nữ của họ - vốn được đánh giá ổn định hơn, lại bất ngờ bại trận trước Nhật Bản.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính khi hai đội liên tục giằng co, trước khi Nhật Bản hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Ở trận đơn đầu tiên, Hashimoto Honoka giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước bằng chiến thắng 3-0 trước Trần Dập (Chen Yi). Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng lấy lại thế trận.

Trong trận thứ hai, Vương Nghệ Địch (Wang Yidi) vượt qua tài năng trẻ Trương Bản Mỹ Hòa (Harimoto Miwa) với tỉ số 3-2, quân bình tỉ số 1-1 cho Trung Quốc.

Tiếp đó, Khoái Mẫn (Kuai Man) đánh bại ngôi sao Nhật Bản Hayata Hina 3-0, giúp Trung Quốc dẫn ngược 2-1 và chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở trận thứ tư. Harimoto Miwa thi đấu xuất sắc, đánh bại Trần Dập 3-0, đưa trận chung kết vào cuộc đối đầu quyết định.

Tại đây, Hashimoto Honoka trở thành người hùng của Nhật Bản. Tay vợt nổi tiếng với lối đánh phòng thủ, cắt bóng khó chịu đã hạ Vương Nghệ Địch 3-1, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, Hashimoto giành cả hai chiến thắng trong ngày, trực tiếp mang về hai trong ba điểm quyết định chức vô địch cho Nhật Bản.

Trước trận chung kết, Nhật Bản thể hiện phong độ ấn tượng. Được vào thẳng vòng tứ kết nhờ thành tích ở giải trước, đội bóng xứ mặt trời mọc lần lượt đánh bại Singapore và Đài Bắc Trung Hoa cùng tỉ số 3-0.

Ở tứ kết, Hashimoto, Harimoto và Nagasaki Miyuu lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ Singapore. Đến bán kết, bộ ba Hayata Hina, Harimoto Miwa và Odo Satsuki tiếp tục áp đảo Đài Bắc Trung Hoa, không để thua bất kỳ ván đấu nào.

Như vậy, Nhật Bản đăng quang với ba chiến thắng liên tiếp, qua đó giành lại ngôi vô địch châu Á sau thất bại trước Trung Quốc ở chung kết năm 2025.

Đây cũng là màn phục thù đáng chú ý bởi chưa đầy một tháng trước, đội nữ Nhật Bản từng thua Trung Quốc 0-3 ở chung kết Asiad 2026.

Điều đáng nói là ở kỳ Đại hội thể thao châu Á, chính các tay vợt nam Nhật Bản lại lật đổ sự thống trị của Trung Quốc ở nội dung đồng đội nam. Như vậy chỉ trong 1 tháng, Trung Quốc đã lần lượt nếm trải thất bại cay đắng ở chung kết các nội dung nam, nữ. 

Càng ngày, người hâm mộ bóng bàn càng quen dần với những thất bại của Trung Quốc - vốn luôn thống trị tuyệt đối môn thể thao này khoảng 3 thập niên qua. Giờ đây, việc Trung Quốc sẩy chân ở 1 trong 2 nội dung đồng đội đã trở thành điều quen thuộc.

Đội bóng bàn Trung Quốc lại thua sốc Nhật Bản - Ảnh 3.Bóng bàn Trung Quốc đón cột mốc buồn khó tin sau 34 năm

Chiều 12-10, Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất sau khi kết thúc China Smash, giải đấu danh giá nhất trong hệ thống giải của liên đoàn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng bàn châu Á Nhật Bản Miwa Harimoto Trung Quốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất