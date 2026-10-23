Đội bóng bàn Trung Quốc lại thua chung kết trước Nhật Bản

Ngôi sao trẻ của bóng bàn Nhật Bản, Miwa Harimoto - Ảnh: ITTF

Tối 22-10, hai đội bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nữ, Giải vô địch bóng bàn châu Á diễn ra tại Uzbekistan. Nội dung đồng đội được tổ chức trước các nội dung đánh đơn và đôi.

Ở nội dung đồng đội nam, Trung Quốc giành HCV, nhưng đội nữ của họ - vốn được đánh giá ổn định hơn, lại bất ngờ bại trận trước Nhật Bản.

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính khi hai đội liên tục giằng co, trước khi Nhật Bản hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Ở trận đơn đầu tiên, Hashimoto Honoka giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước bằng chiến thắng 3-0 trước Trần Dập (Chen Yi). Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng lấy lại thế trận.

Trong trận thứ hai, Vương Nghệ Địch (Wang Yidi) vượt qua tài năng trẻ Trương Bản Mỹ Hòa (Harimoto Miwa) với tỉ số 3-2, quân bình tỉ số 1-1 cho Trung Quốc.

Tiếp đó, Khoái Mẫn (Kuai Man) đánh bại ngôi sao Nhật Bản Hayata Hina 3-0, giúp Trung Quốc dẫn ngược 2-1 và chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở trận thứ tư. Harimoto Miwa thi đấu xuất sắc, đánh bại Trần Dập 3-0, đưa trận chung kết vào cuộc đối đầu quyết định.

Tại đây, Hashimoto Honoka trở thành người hùng của Nhật Bản. Tay vợt nổi tiếng với lối đánh phòng thủ, cắt bóng khó chịu đã hạ Vương Nghệ Địch 3-1, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, Hashimoto giành cả hai chiến thắng trong ngày, trực tiếp mang về hai trong ba điểm quyết định chức vô địch cho Nhật Bản.

Trước trận chung kết, Nhật Bản thể hiện phong độ ấn tượng. Được vào thẳng vòng tứ kết nhờ thành tích ở giải trước, đội bóng xứ mặt trời mọc lần lượt đánh bại Singapore và Đài Bắc Trung Hoa cùng tỉ số 3-0.

Ở tứ kết, Hashimoto, Harimoto và Nagasaki Miyuu lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ Singapore. Đến bán kết, bộ ba Hayata Hina, Harimoto Miwa và Odo Satsuki tiếp tục áp đảo Đài Bắc Trung Hoa, không để thua bất kỳ ván đấu nào.

Như vậy, Nhật Bản đăng quang với ba chiến thắng liên tiếp, qua đó giành lại ngôi vô địch châu Á sau thất bại trước Trung Quốc ở chung kết năm 2025.

Đây cũng là màn phục thù đáng chú ý bởi chưa đầy một tháng trước, đội nữ Nhật Bản từng thua Trung Quốc 0-3 ở chung kết Asiad 2026.

Điều đáng nói là ở kỳ Đại hội thể thao châu Á, chính các tay vợt nam Nhật Bản lại lật đổ sự thống trị của Trung Quốc ở nội dung đồng đội nam. Như vậy chỉ trong 1 tháng, Trung Quốc đã lần lượt nếm trải thất bại cay đắng ở chung kết các nội dung nam, nữ.

Càng ngày, người hâm mộ bóng bàn càng quen dần với những thất bại của Trung Quốc - vốn luôn thống trị tuyệt đối môn thể thao này khoảng 3 thập niên qua. Giờ đây, việc Trung Quốc sẩy chân ở 1 trong 2 nội dung đồng đội đã trở thành điều quen thuộc.