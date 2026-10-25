Nhật Bản lần thứ 3 lật đổ bóng bàn Trung Quốc trong 1 tháng

Tomokazu tiếp tục mang vinh quang về cho bóng bàn Nhật Bản - Ảnh: ITTF

Lần này, người hùng là Tomokazu Harimoto với màn ngược dòng ngoạn mục trong trận chung kết đơn nam Giải vô địch bóng bàn châu Á 2026.

Tối 25-10, tại Tashkent (Uzbekistan), Tomokazu Harimoto đánh bại Lý Thiên Dương (Li Tianyang) của Trung Quốc với tỉ số 3-2, qua đó đăng quang nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn châu Á 2026.

Đáng chú ý, tay vợt Nhật Bản tưởng chừng đã đứng trước thất bại khi để đối thủ thắng liên tiếp hai ván đầu tiên.

Ngay ván mở màn, Harimoto bất ngờ thua chóng vánh 1-11. Đây là cách khởi đầu khó tin đối với một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt trong trận đấu tranh chức vô địch châu lục. Sang ván thứ hai, anh thi đấu khởi sắc hơn nhưng vẫn thất bại 9-11.

Bị dẫn 0-2, Harimoto không còn đường lùi. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, tay vợt Nhật Bản từng bước giành lại thế trận.

Anh thắng ván thứ ba 11-7, tiếp tục vượt qua Lý Thiên Dương 11-8 ở ván thứ tư để san bằng tỉ số 2-2. Đến ván quyết định, Harimoto duy trì sự ổn định và thắng 11-7, hoàn tất màn ngược dòng từ chỗ bị dẫn hai ván để giành chức vô địch.

Chiến thắng càng có ý nghĩa khi Harimoto phải liên tiếp vượt qua những đại diện của nền bóng bàn mạnh nhất thế giới.

Trước trận chung kết, anh đã đánh bại Hoàng Hữu Chính (Huang Youzheng) 3-0 ở vòng 16 tay vợt và Ôn Thụy Bác (Wen Ruibo) 3-0 tại bán kết. Như vậy, trên hành trình đăng quang, Harimoto đã thắng cả ba đối thủ Trung Quốc mà anh chạm trán.

Lý Thiên Dương chơi tốt nhưng chưa đủ để thắng Harimoto - Ảnh: XINHUA

Đây cũng là lần thứ hai Harimoto vô địch đơn nam châu Á, sau danh hiệu đầu tiên giành được tại Kazakhstan năm 2024.

Đáng nói, bóng bàn Nhật Bản đang liên tiếp tạo nên những cú sốc trước Trung Quốc, vốn thống trị môn thể thao này suốt nhiều thập niên.

Cách đây đúng một tháng, tại Asiad 2026 trên sân nhà, tuyển bóng bàn nam Nhật Bản đã đánh bại Trung Quốc 3-2 trong trận chung kết đồng đội nam, chấm dứt 60 năm chờ đợi HCV ở nội dung này.

Harimoto chính là nhân vật nổi bật nhất của cuộc lật đổ ấy. Anh thắng Ôn Thụy Bác 3-1, sau đó gây chấn động khi đánh bại tay vợt số một thế giới Vương Sở Khâm (Wang Chuqin) 3-0 chỉ trong 22 phút. Chiến thắng trước Vương Sở Khâm giúp Nhật Bản cân bằng tỉ số 2-2, trước khi Matsushima Sora vượt qua Ôn Thụy Bác 3-1 ở trận quyết định.

Đó là lần đầu Nhật Bản giành HCV đồng đội nam Asiad kể từ năm 1966, đồng thời chấm dứt chuỗi tám kỳ đại hội liên tiếp Trung Quốc thống trị nội dung này.

Nhật Bản khi lật đổ Trung Quốc ở nội dung bóng bàn đồng đội nam Asiad 2026 - Ảnh: REUTERS

Sau chiến thắng lịch sử, Harimoto tuyên bố Nhật Bản đã vượt qua tâm lý tự ti khi đối đầu Trung Quốc. Theo anh, chiến thắng không đến từ điều gì bất thường mà bởi các tay vợt Nhật Bản đã đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ.

Một tháng sau, màn ngược dòng trước Lý Thiên Dương càng củng cố nhận định ấy. Từ chiến thắng mang tính tập thể tại Asiad đến danh hiệu đơn nam châu Á, Harimoto liên tiếp chứng minh rằng Trung Quốc không còn là đối thủ bất khả chiến bại.

Ngoài 2 thất bại kể trên, Trung Quốc còn thua đau Nhật Bản ở chung kết đồng đội nữ Giải vô địch châu Á năm nay, tạo thành cú "hat-trick" thua người Nhật đáng buồn chỉ trong vòng 1 tháng.

Đội bóng bàn Trung Quốc lại thua chung kết trước Nhật Bản Chỉ trong 1 tháng, nền bóng bàn thống trị thế giới của Trung Quốc liên tiếp nhận 2 thất bại đau đớn trước Nhật Bản - từ Asiad cho đến Giải vô địch châu Á 2026.



