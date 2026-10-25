Ngôi sao Nhật Bản bị tuyên phạt 16 năm tù vì tấn công tình dục 10 phụ nữ

Ngôi sao bóng chày Nhật Bản Hayato Mishima, tên thời thi đấu là Doue - Ảnh: CAKE6

Ngày 24-10, Tòa án quận Yokohama (Nhật Bản) tuyên phạt Hayato Mishima 16 năm tù vì các tội danh liên quan đến tấn công tình dục, hành hung và đe dọa phụ nữ.

Mishima năm nay 44 tuổi, một thời là ngôi sao tiếng tăm của làng bóng chày Nhật Bản. Theo Hãng tin Kyodo, bản án được đưa ra sau phiên xét xử có sự tham gia của hội thẩm nhân dân. Trước đó, viện công tố đề nghị mức án 18 năm tù.

Theo bản án, Mishima thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội từ tháng 8-2020 đến tháng 6-2025 tại thành phố Yokohama. Các nạn nhân gồm 10 phụ nữ ở độ tuổi thiếu niên đến ngoài 20, đều không quen biết bị cáo.

Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng, từ tháng 2 đến tháng 6-2025, Mishima đã gây ra 9 vụ.

Theo đài truyền hình TBS, một nạn nhân là nữ sinh trung học năm thứ nhất bị tấn công tình dục trên đường phố vào tháng 2-2025. Bị cáo còn quay video trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ khác ngày 6-6-2025, Mishima bị cáo buộc khống chế một phụ nữ 24 tuổi, có hành vi quấy rối tình dục rồi xô nạn nhân ngã xuống đường khiến cô bị thương ở hai đầu gối, cần khoảng 11 ngày điều trị.

Tại phiên xét xử ngày 1-10, Mishima khai rằng thời điểm gây án, ông xem tất cả phụ nữ là kẻ thù và muốn làm những điều khiến họ khó chịu.

Bị cáo viện dẫn những căng thẳng liên quan cuộc hôn nhân tan vỡ và việc không được gặp con gái.

Theo Kyodo, Mishima từng lái ô tô tìm kiếm những phụ nữ phù hợp với mục tiêu của mình để tiếp cận. Ông thừa nhận phần lớn hành vi bị truy tố nhưng phủ nhận toàn bộ hoặc một phần cáo buộc liên quan 3 nạn nhân.

Trong phiên tranh luận ngày 13-10, công tố viên đánh giá các hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tái phạm có hệ thống.

Mishima ở thời điểm bị bắt - FRIDAY

Luật sư bào chữa đề nghị giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo cam kết điều trị và đã đạt thỏa thuận bồi thường với một số nạn nhân.

Tuy nhiên, thẩm phán Takao Sato bác bỏ các lý lẽ giảm nhẹ quan trọng, nhận định động cơ phạm tội xuất phát từ ham muốn ích kỷ, không có tình tiết đáng khoan hồng.

Theo Fuji News, nhiều nạn nhân phải chịu tổn thương tâm lý kéo dài. Một nữ sinh bị quay video khi bị xâm hại đã phải chuyển nhà. Có người bật khóc tại tòa, người khác bày tỏ mong muốn bị cáo không bao giờ được trở lại xã hội.

Tòa đặc biệt nhấn mạnh Mishima từng hai lần bị kết án về tội phạm tình dục và phải ngồi tù, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Sinh năm 1982, Mishima từng là một cầu thủ bắt bóng triển vọng, được Fukuoka SoftBank Hawks tuyển chọn ở vòng năm đợt tuyển cầu thủ phát triển năm 2008. Thời còn thi đấu, ông sử dụng tên Hayato Doue. Sau khi trưởng thành từ các giải bóng chày đại học và bán chuyên, ông được SoftBank đưa vào đội hình chính thức năm 2009. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng chày Nhật Bản, Doue có tám lần ra sân ở giải chuyên nghiệp cao nhất trong hai mùa 2010 và 2011, ghi hai cú đánh trúng bóng, đạt hiệu suất 0,250. Sự nghiệp của ông kết thúc năm 2012, khi bị bắt vì nghi cưỡng ép tình dục một phụ nữ. SoftBank lập tức chấm dứt hợp đồng. Tháng 1-2013, ông bị tuyên 2 năm tù. Sau khi ra tù, Mishima tiếp tục bị kết án trong một vụ phạm tội tình dục khác. Bản án ngày 22-10-2026 đánh dấu lần thứ ba cựu cầu thủ này bị kết tội, khép lại một chuỗi hành vi tái phạm kéo dài bất chấp những hình phạt trước đó.