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Đêm ác mộng của bóng bàn Trung Quốc, đánh đội nào cũng thua

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bóng bàn nam Trung Quốc vừa trải qua một đêm thảm họa tại giải WTT Champions Montpellier 2026 (Pháp), khi cả ba tay vợt góp mặt ở tứ kết đều thất bại trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Thụy Điển và Đức.

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Chu Khải Hào là một trong những tay vợt Trung Quốc gây thất vọng - Ảnh: ITTF

Rạng sáng 1-11 (giờ Việt Nam), vòng tứ kết đơn nam giải bóng bàn danh giá WTT Champions Montpellier khép lại với kết quả gây sốc: Không một đại diện Trung Quốc nào giành quyền vào bán kết.

Điều đáng nói là ba thất bại này diễn ra theo những kịch bản khác nhau, trong đó có hai trận đấu mà các tay vợt Trung Quốc để vuột chiến thắng đầy tiếc nuối.

Lâm Thi Đống, cựu số một thế giới, là trường hợp điển hình. Đối đầu ngôi sao Thụy Điển Truls Moregard, anh khởi đầu như mơ khi thắng ván đầu 11-1.

Sau đó, Lâm Thi Đống liên tục vượt lên dẫn trước 2-1 rồi 3-2 về số ván. Thậm chí trong ván quyết định, anh còn dẫn 7-5. Tuy nhiên, Moregard xuất sắc lội ngược dòng, thắng 11-8 ở ván cuối để giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Một thất bại đau đớn không kém thuộc về Chu Khải Hào. Tay vợt Trung Quốc gặp đối thủ người Đức Patrick Franziska và cũng kéo trận đấu vào ván thứ bảy.

Chu Khải Hào đã có cơ hội kết thúc trận đấu khi dẫn 10-9, nhưng không tận dụng được điểm quyết định. Franziska ghi liên tiếp ba điểm để thắng 12-10, khép lại cuộc so tài với tỷ số 4-3.

Trong khi đó, Lương Tĩnh Côn thất bại 1-4 trước Jang Woojin của Hàn Quốc. Đây cũng là trận thua có cách biệt lớn nhất trong ba thất bại của Trung Quốc ở tứ kết.

Trước đó, Ôn Thụy Bác và Hướng Bằng đã bị loại ở vòng đầu tiên. Như vậy, cả năm tay vợt Trung Quốc tham dự nội dung đơn nam đều dừng bước trước bán kết. Đáng chú ý, ngôi sao số một của họ là Vương Sở Khâm không tham dự giải vì chấn thương.

Cú sốc tại Montpellier nối dài chuỗi kết quả đáng lo ngại của bóng bàn nam Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Ngày 24-9, tại Asian Games 2026, Trung Quốc bất ngờ thua Nhật Bản 2-3 trong trận chung kết đồng đội nam, dù từng dẫn trước 2-1.

Đó là lần đầu tiên sau 36 năm Trung Quốc không giành được HCV đồng đội nam Asian Games, chấm dứt chuỗi tám lần vô địch liên tiếp. Ngược lại, Nhật Bản lần đầu đăng quang sau 60 năm chờ đợi.

Chưa đầy hai tuần sau, bóng bàn nam Trung Quốc nhận thêm cú sốc trên bảng xếp hạng thế giới.

Ngày 5-10, tay vợt Nhật Bản Matsushima Sora, mới 19 tuổi, vươn lên vị trí số một thế giới, chấm dứt hơn tám năm thống trị của các tay vợt Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, một tay vợt ngoài Trung Quốc giữ ngôi đầu.

Đến bảng xếp hạng ngày 26-10, Trung Quốc thậm chí không có đại diện nào trong tốp 4 thế giới. Vương Sở Khâm đứng thứ năm, còn Lâm Thi Đống tụt xuống thứ chín.

Sự sa sút ấy càng tương phản với bóng bàn nữ Trung Quốc. Ngay tại Montpellier, bốn tay vợt nữ của họ giành trọn bốn suất bán kết, bảo đảm cả chức vô địch lẫn á quân.

Dù bóng bàn nam Trung Quốc vẫn là đương kim vô địch đồng đội thế giới, những thất bại liên tiếp tại Asian Games, trên bảng xếp hạng và giờ đây là Montpellier cho thấy vị thế thống trị của họ đang bị thách thức mạnh mẽ.

Đêm ác mộng của bóng bàn Trung Quốc, đánh đội nào cũng thua - Ảnh 3.Sau Trung Quốc, đến phiên bóng bàn Nhật Bản nhận cú sốc thảm bại

Đang trải qua giai đoạn thăng hoa với hàng loạt chiến thắng trước Trung Quốc, bóng bàn Nhật Bản bất ngờ nhận cú sốc lớn tại WTT Champions Montpellier 2026 (Pháp), khi cả bốn tay vợt nam đều bị loại trước vòng tứ kết.

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    Chủ đề: tay vợt Pháp thất bại Trung Quốc Lâm Thi Đống

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