Con trai Ronaldo đạt cột mốc sự nghiệp quan trọng

Con trai Ronaldo được gọi lên tuyển U17 Bồ Đào Nha - Ảnh: SOCCER DIGEST

Tối 2-11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố danh sách 23 cầu thủ được HLV Filipe Ramos triệu tập cho đợt tập trung tháng 11. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo Jr., cầu thủ vừa bước sang tuổi 16 hồi tháng 6.

Theo báo A Bola, đây là lần đầu tiên con trai Ronaldo được gọi lên U17 Bồ Đào Nha, đánh dấu bước tiến mới sau những màn trình diễn khá ấn tượng ở các đội tuyển trẻ.

Trong đợt tập trung này, U17 Bồ Đào Nha sẽ lần lượt gặp Andorra ngày 11-11, Bulgaria ngày 14-11 và Serbia ngày 17-11. Cả ba trận đều thuộc vòng loại đầu tiên Giải U17 châu Âu 2027, diễn ra tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol ở Oeiras.

Nếu được ra sân, Ronaldo Jr. sẽ chính thức khoác áo đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha ở cấp độ thứ ba trong vòng chưa đầy hai năm.

Trước đó, Ronaldo Jr. bắt đầu sự nghiệp quốc tế vào tháng 5-2025, khi được triệu tập lên U15 Bồ Đào Nha tham dự Giải Vlatko Markovic tại Croatia.

Tại giải đấu này, cậu gây chú ý khi lập cú đúp trong trận chung kết thắng chủ nhà Croatia 3-2. Ronaldo Jr. ghi một bàn bằng cú sút chân trái, bàn còn lại bằng pha đánh đầu, đồng thời tái hiện màn ăn mừng "Siu" nổi tiếng của cha.

Đến tháng 10-2025, Ronaldo Jr. tiếp tục được đôn lên đội U16. Trong màu áo đội tuyển này, cậu ghi ba bàn sau chín trận, trong đó có cú đúp vào lưới Hy Lạp hồi tháng 5-2026.

Tính đến hiện tại, con trai Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 13 trận cho các đội U15 và U16 Bồ Đào Nha, ghi năm bàn thắng.

Sinh ngày 17-6-2010 tại Mỹ, Ronaldo Jr. sớm được tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cậu từng tập luyện tại các học viện trẻ của Real Madrid, Juventus và Manchester United, tương ứng với những giai đoạn thi đấu của cha mình.

Sau khi Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia cuối năm 2022, Ronaldo Jr. cũng gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Al Nassr. Hiện cậu thi đấu cho đội U17 của CLB này.

Tháng 9 vừa qua, Ronaldo Jr. tiếp tục gây chú ý khi lập cú đúp giúp U17 Al Nassr đánh bại U17 Al Ahli 2-1.

Dù thường xuyên được so sánh với người cha từng năm lần giành Quả bóng vàng, Ronaldo Jr. đang từng bước xây dựng sự nghiệp riêng. Lần triệu tập lên U17 Bồ Đào Nha là cơ hội để cầu thủ 16 tuổi tiếp tục chứng tỏ năng lực ở cấp độ quốc tế.