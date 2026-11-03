Ronaldo vắng mặt trong trận Al Nassr thắng ở AFC Champions League Elite

Siêu sao Ronaldo bị loại khỏi đội hình của Al Nassr ở AFC Champions League Elite - Ảnh: REUTERS

Không có Ronaldo, Al Nassr vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Pakhtakor Tashkent 6-2 để vươn lên thứ năm trên bảng xếp hạng khu vực phía tây của AFC Champions League Elite.

Theo ESPN, nguyên nhân khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không thể góp mặt ở trận đấu này là do anh được HLV Ange Postecoglou cho nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chiến lược gia người Úc đã để Ronaldo, Kingsley Coman và Mohamed Simakan ở nhà trong chuyến hành quân của Al Nassr đến Uzbekistan.

ESPN khẳng định ông Postecoglou nhận thấy Ronaldo, Coman và Simakan cần được nghỉ ngơi thay vì di chuyển "hành xác" đến Uzbekistan.

Ronaldo hiểu rằng nếu đá trận gặp Pakhtakor Tashkent, anh có thể tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn.

Tuy nhiên, Ronaldo càng hiểu tầm quan trọng của việc phải nghỉ ngơi để duy trì thể lực bởi mùa giải còn rất dài.

Hiện Ronaldo đã có 985 bàn thắng, cách cột mốc 1.000 lần lập công 15 bàn thắng. Nếu chắt chiu cơ hội, siêu sao người Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ chạm mốc 1.000 bàn thắng ở giai đoạn cuối mùa giải.