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Ronaldo vắng mặt trong trận Al Nassr thắng ở AFC Champions League Elite

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Cristiano Ronaldo bất ngờ không có tên trong danh sách các cầu thủ Al Nassr di chuyển sang Uzbekistan gặp đội chủ nhà Pakhtakor Tashkent ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Lý do khiến Ronaldo bị loại khỏi đội hình Al Nassr ở AFC Champions League Elite - Ảnh 1.

Siêu sao Ronaldo bị loại khỏi đội hình của Al Nassr ở AFC Champions League Elite - Ảnh: REUTERS

Không có Ronaldo, Al Nassr vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Pakhtakor Tashkent 6-2 để vươn lên thứ năm trên bảng xếp hạng khu vực phía tây của AFC Champions League Elite. 

Theo ESPN, nguyên nhân khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không thể góp mặt ở trận đấu này là do anh được HLV Ange Postecoglou cho nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Chiến lược gia người Úc đã để Ronaldo, Kingsley Coman và Mohamed Simakan ở nhà trong chuyến hành quân của Al Nassr đến Uzbekistan. 

ESPN khẳng định ông Postecoglou nhận thấy Ronaldo, Coman và Simakan cần được nghỉ ngơi thay vì di chuyển "hành xác" đến Uzbekistan.

Ronaldo hiểu rằng nếu đá trận gặp Pakhtakor Tashkent, anh có thể tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn. 

Tuy nhiên, Ronaldo càng hiểu tầm quan trọng của việc phải nghỉ ngơi để duy trì thể lực bởi mùa giải còn rất dài.

Hiện Ronaldo đã có 985 bàn thắng, cách cột mốc 1.000 lần lập công 15 bàn thắng. Nếu chắt chiu cơ hội, siêu sao người Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ chạm mốc 1.000 bàn thắng ở giai đoạn cuối mùa giải.  

Rõ lý do Ronaldo bị loại khỏi đội hình Al Nassr ở AFC Champions League Elite - Ảnh 2.Thực hư Ronaldo bị trừ 7 bàn thắng, chỉ còn 978 bàn?

Cristiano Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, khi chuyên trang thống kê Transfermarkt chỉ ghi nhận anh có 978 bàn thắng trong sự nghiệp, ít hơn 7 bàn so với con số 985 được công bố rộng rãi.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Ronaldo AFC Al Nassr AFC Champions League Elite Postecoglu

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