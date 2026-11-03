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Video pha va chạm khiến cầu thủ ngưng tim, trận đấu tạm hoãn ở Tây Ban Nha

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Trận đấu giữa Tenerife và Andorra tại giải hạng hai Tây Ban Nha đã phải hoãn lại vì chấn thương kinh hoàng ở vùng đầu của một cầu thủ.

Video pha va chạm kinh hoàng ở Giải hạng hai Tây Ban Nha - Nguồn: INSTA

Sự việc xảy ra ở phút 90+7 (trận đấu có 12 phút bù giờ), khi tỉ số trận đấu giữa Tenerife và Andorra đang là 2-2. Tiền đạo Jesus de Miguel (Tenerife) bứt tốc đón đường chuyền dài của đồng đội. 

Nhận thấy nguy hiểm, thủ môn Jesus Owono (Andorra) lao khỏi vòng cấm, chạy lên gần vạch giữa sân để truy cản đối thủ. 

Trong lúc phá bóng, đầu gối của Jesus Owono đã va chạm vào đầu của Jesus de Miguel khiến cầu thủ này nằm lăn ra sân đau đớn rồi bất tỉnh. 

Thủ môn Jesus Owono nhận thẻ đỏ vì pha bóng triệt hạ. Trọng tài quyết định tạm hoãn trận đấu với lý do y tế khẩn cấp. 

Các cầu thủ lập tức kêu gọi được cấp cứu y tế trong khi một số cầu thủ khác ôm đầu. 

The Sun cho biết thậm chí một số cầu thủ đã bật khóc khi nhìn thấy chấn thương của Jesus de Migue. 

Sau khi được cấp cứu và đưa đến bệnh viện, tình trạng của tiền đạo De Miguel được đánh giá là ổn định. Tuy nhiên, De Miguel vẫn phải được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, De Miguel đã bị ngưng tim sau pha va chạm và sống sót nhờ nỗ lực giành giật mạng sống của đội ngũ y tế trên sân. 

Trận đấu giữa Tenerife và Andorra có đến 3 thẻ đỏ. Trước khi thủ môn Jesus Owono bị truất quyền thi đấu, De Leon (Andorra) và thủ môn Martin (Tenerife) đã nhận thẻ đỏ rời sân. 

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    Chủ đề: Andorra tây Ban Nha Tenerife Jesus de Miguel bóng đá Tây Ban Nha

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