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CĐV phát hiện ung thư nhờ bàn thắng 'vàng' ở chung kết World Cup 2026

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Không chỉ giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup, bàn thắng của Ferran Torres vào lưới Argentina còn giúp một CĐV nước này phát hiện ra bệnh ung thư.

CĐV phát hiện ung thư nhờ bàn thắng “vàng” ở chung kết World Cup 2026 - Ảnh 1.

Bàn thắng của Ferran Torres đã giúp một CĐV Tây Ban Nha phát hiện ra bệnh ung thư - Ảnh: REUTERS

Theo Mundo Deportivo, người đàn ông tên Jose Antonio Suarez, sống tại thành phố A Coruna (Tây Ban Nha). CĐV này phát hiện mắc ung thư sau khi quá phấn khích ăn mừng bàn thắng của Ferran Torres trong trận chung kết World Cup 2026.

Câu chuyện được tờ La Voz de Galicia đăng tải và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống bất ngờ phía sau khoảnh khắc ăn mừng. Suarez kể rằng anh đã hét thật lớn khi chứng kiến bàn thắng của Torres, thậm chí còn cố tình la hét để những người hàng xóm đang xem trận đấu chậm hơn bị bất ngờ.

“Đó là niềm vui không thể diễn tả, nhưng tôi thừa nhận mình đã hơi quá khích vì muốn tiết lộ bàn thắng trước những người hàng xóm”, Suarez vui vẻ nhớ lại.

Tuy nhiên, niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha lại đi kèm một dấu hiệu bất thường. Trong những ngày tiếp theo, Suarez gần như mất hẳn giọng nói, không thể nói chuyện điện thoại và phải trao đổi với vợ bằng giọng rất nhỏ.

Ban đầu, người đàn ông này không nghĩ tình trạng khàn tiếng lại liên quan đến một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ sau khi được con trai liên tục khuyên đi khám, anh mới đến bệnh viện và được bác sĩ phát hiện một khối u ác tính ở dây thanh quản bên trái.

Suarez sau đó được bác sĩ Juan Carlos Vazquez Barro phẫu thuật và dành lời cảm ơn đến đội ngũ y tế đã điều trị cho mình. Anh cho biết hiện sức khỏe đã ổn định, đồng thời không quên nhắc đến khoảnh khắc khiến bản thân quyết định đi kiểm tra sức khỏe.

Ở trận chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha áp đảo thế trận hoàn toàn trước Argentina, nhưng không thể thắng trong 90 phút. Bước vào hiệp phụ, Ferran Torres sắm vai người hùng khi ghi bàn quyết định ở phút 106 để đưa đội bóng “xứ bò tót” lên ngôi vô địch.

CĐV phát hiện ung thư nhờ bàn thắng 'vàng' ở chung kết World Cup 2026 - Ảnh 3.Lập hattrick, người hùng tuyển Tây Ban Nha đi vào lịch sử PSG

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Ferran Torres đã đi vào lịch sử PSG sau khi ghi 3 bàn vào lưới CLB Slovan Bratislava tại vòng phân hạng Champions League.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: Ferran Torres World Cup Tây Ban Nha Argentina Ung thư

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