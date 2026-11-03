Hình phạt cấp độ nào chờ đợi thủ môn gây ra cái chết cho Miguel?

Thủ môn Owono đối mặt án tù - Ảnh: ARA.CAT

Ngày 3-11, Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha chính thức mở cuộc điều tra về cái chết của Jesus de Miguel. Tiền đạo 30 tuổi thuộc CLB Tenerife, đã qua đời sau cú va chạm tàn khốc với thủ môn Owono.

Thủ môn Owono có thể đối mặt án phạt hình sự

Theo Hãng thông tấn AP, cơ quan chức năng của Tây Ban Nha đang xem xét khả năng khép pha phạm lỗi của Owono thành hành vi vô ý gây chết người, với sự tham gia của Viện Công tố.

Động thái này khiến tương lai của thủ môn Owono, người trực tiếp gây ra cú va chạm khiến De Miguel tử vong, trở nên bất định.

Bi kịch xảy ra trong những phút bù giờ trận Tenerife gặp FC Andorra ngày 2-11. Khi De Miguel băng lên đón đường bóng dài, Owono lao ra khỏi vòng cấm và đưa chân lên cao, khiến đầu gối va mạnh vào ngực đối phương.

De Miguel ngã gục, bị ngừng tuần hoàn, hô hấp và qua đời vào sáng hôm sau. Owono bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Theo điều 142 Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha, hành vi vô ý gây chết người do bất cẩn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 1 đến 4 năm.

Nếu chỉ được xác định là bất cẩn ở mức độ ít nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể chịu hình phạt tiền tương đương 3 đến 18 tháng theo cách tính của pháp luật Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc va chạm tàn khốc giữa Owono và Miguel - Nguồn: INSTA

Tuy nhiên tờ La Razon nhấn mạnh việc nhận thẻ đỏ không đồng nghĩa cầu thủ phạm tội hình sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh hành vi của Owono vượt quá giới hạn rủi ro được chấp nhận trong bóng đá, đồng thời xác định mối quan hệ nhân quả với cái chết của De Miguel.

Biên bản trọng tài ghi nhận thủ môn Andorra đã sử dụng lực quá mức khi tranh chấp bóng. Đây có thể là chứng cứ quan trọng, nhưng chưa đủ để kết luận trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Owono còn đối mặt án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Theo điều 102 của quy định kỷ luật, hành vi bạo lực trong thi đấu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị treo giò từ 4 đến 12 trận.

Đến tối 3-11, chưa có thông tin chính thức về việc Owono bị khởi tố hoặc bắt giữ.

Những tiền lệ cầu thủ phải ngồi tù ở Tây Ban Nha

Đáng chú ý, bóng đá Tây Ban Nha từng ghi nhận nhiều trường hợp cầu thủ bị kết án tù vì hành hung đối phương. Điển hình là vụ việc xảy ra tại giải bóng đá cựu binh ở Badalona, vùng Catalonia, tháng 4-2014.

Một cầu thủ tên Heiner J.A.G. bị trọng tài đuổi khỏi sân sau hành vi bạo lực. Khi trận đấu tạm dừng vì tranh cãi, người này bất ngờ quay trở lại sân, chạy tới tung cú đá mạnh từ phía sau vào vùng cổ, lưng của cầu thủ đối phương.

Nạn nhân bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng, liệt tứ chi và phải sử dụng xe lăn suốt đời.

Ngày 30-4-2025, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha giữ nguyên bản án 6 năm tù đối với cầu thủ gây thương tích. Đồng thời tòa nâng mức bồi thường cho nạn nhân lên 768.777 euro.

Theo Hãng thông tấn EFE, tòa xác định đây là hành vi tấn công có chủ đích, hoàn toàn nằm ngoài những rủi ro thông thường của một trận bóng đá.

Một tiền lệ khác xuất hiện năm 2008. Tòa án tỉnh Madrid tuyên một cầu thủ tên Pedro Jesus một năm tù vì thúc cùi chỏ vào miệng đối phương trong trận đấu tại Leganes năm 2005, khiến nạn nhân gãy hai răng và phải điều trị kéo dài.

Tình huống Owono tông vào ngực Miguel - Ảnh: LA NACION

Gần đây hơn, tháng 6-2026, một cầu thủ nghiệp dư tại Ciutadella bị tuyên 4 tháng tù vì đá đối thủ đang nằm sân, khiến nạn nhân gãy ngón tay. Tuy nhiên việc thi hành án tù được cho hưởng treo kèm các điều kiện.

Các tiền lệ cho thấy cầu thủ không được miễn trách nhiệm hình sự chỉ vì hành vi xảy ra trên sân cỏ.

Dù vậy, có khác biệt pháp lý quan trọng: những vụ án kể trên đều liên quan hành vi cố ý tấn công, còn Owono gây ra cú va chạm trong tình huống tranh chấp bóng.

Vì thế dù hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc thủ môn Andorra có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không vẫn phụ thuộc vào chứng cứ và kết luận của cơ quan tư pháp Tây Ban Nha.

Jesus Owono sinh ngày 1-3-2001 tại Bata (Guinea Xích Đạo), cao 1,83m. Anh trưởng thành từ các lò đào tạo Antiguoko, Real Sociedad và Deportivo Alavés. Năm 2022, Owono ra mắt La Liga trong màu áo Alavés, có tổng cộng 20 lần ra sân cho CLB này. Mùa 2025-2026, anh được cho FC Andorra mượn, trước khi chuyển đến đây theo hợp đồng chính thức đến năm 2028. Ở cấp đội tuyển, Owono khoác áo Guinea Xích Đạo từ năm 2019, từng tham dự hai kỳ Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Trước bi kịch ngày 2-11, anh đang dần chiếm suất bắt chính tại Andorra.