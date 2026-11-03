Vì sao dư luận Trung Quốc và Indonesia vui mừng khi Asian Cup hoãn gần 1 năm?

Tuyển Trung Quốc có phong độ kém cỏi, vốn không kỳ vọng nhiều ở Asian Cup - Ảnh: B.P.

Ngày 3-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức thông báo dời Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia từ giai đoạn tháng 1 đến tháng 2-2027 sang giai đoạn cuối năm 2027 - đầu 2028, vì tình hình bất ổn tại Trung Đông.

Quyết định này gây xáo trộn kế hoạch của nhiều đội tuyển. Tuy nhiên Trung Quốc và Indonesia lại có những lý do riêng để đón nhận thông tin một cách tích cực.

Trung Quốc 'được cứu', thêm hy vọng xưng bá Asian Cup?

Chiều 3-11, báo Đông Phương Thể Thao của Trung Quốc nhận định việc Asian Cup hoãn đã mang đến cho HLV Shao Jiayi "khoảng thời gian quý giá hiếm có để hoàn thiện đội tuyển".

Trước đó tuyển Trung Quốc liên tiếp gây thất vọng ở giải giao hữu tại Trùng Khánh hồi đầu tháng 10. Sau chiến thắng trước Maldives, họ lần lượt thua New Zealand, Palestine và Tajikistan, thủng lưới tổng cộng 9 bàn trong bốn trận.

Đặc biệt, tuyển Trung Quốc không ghi nổi bàn nào trong ba thất bại liên tiếp, phơi bày hàng loạt vấn đề về tổ chức lối chơi và khả năng phòng ngự.

Theo Đông Phương Thể Thao, nếu Asian Cup giữ nguyên lịch, hai trận giao hữu với Malaysia và Bahrain trong tháng 11 gần như là cơ hội cuối cùng để ông Shao Jiayi hoàn thiện đội hình.

Nhưng giờ đây, ông có thêm gần một năm thử nghiệm chiến thuật, tìm kiếm nhân sự và xây dựng sự ăn ý.

Báo Bắc Kinh Thanh Niên cũng nhận định tuyển Trung Quốc có thêm thời gian quý giá để sửa chữa sai lầm. Trong khi đó nhà báo nổi tiếng Ma Dexing của Thể Đàn Chu Báo từng phân tích rằng việc hoãn giải mang đến hai lợi ích lớn: giúp ông Shao Jiayi xây dựng hệ thống chiến thuật ổn định hơn và tạo điều kiện cho lứa cầu thủ sinh năm 2003-2004 trưởng thành.

Tuy vậy, Ma Dexing cảnh báo lợi ích trước mắt chưa chắc bù đắp những xáo trộn về lâu dài, đặc biệt khi Asian Cup bị đẩy sang giai đoạn vòng loại World Cup 2030.

Indonesia xem đây là "món quà bất ngờ"

Tại Indonesia, phản ứng tích cực còn thể hiện rõ trong những bình luận của người hâm mộ.

Ngày 3-11, CNN Indonesia đăng bài tổng hợp dư luận sau quyết định của AFC. Bên cạnh những ý kiến thất vọng vì phải chờ đợi, nhiều CĐV lại tỏ ra lạc quan.

Một người bình luận: "Như vậy John Herdman sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện tuyển Indonesia".

Người khác viết: "Không sao cả. Mặt tích cực là những cầu thủ đang chấn thương sẽ có thêm thời gian hồi phục. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm thêm những tài năng mới".

Trả lời báo Inilah cùng ngày, chuyên gia bóng đá Haris Pardede thậm chí gọi việc Asian Cup hoãn là một "món quà may mắn bất ngờ".

Indonesia sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Asian Cup - Ảnh: ANH KHOA

Ông phân tích: "Đây chính là cơ hội để Jay Idzes và các đồng đội gắn kết hơn, hoàn thiện sự ăn ý giữa các cầu thủ".

Theo Haris Pardede, những cầu thủ như Miliano Jonathans, Mees Hilgers và Ole Romeny sẽ có thêm thời gian hồi phục chấn thương, lấy lại phong độ tốt nhất.

Báo Okezone còn đề cập khả năng Indonesia tận dụng thời gian này để bổ sung các cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài.

Đây là yếu tố quan trọng, bởi Indonesia nằm cùng bảng F với Nhật Bản, Qatar và Thái Lan.

Dẫu vậy, giới chuyên môn hai nước đều hiểu rằng có thêm thời gian không đồng nghĩa chắc chắn mạnh hơn. Các đối thủ cũng được hưởng lợi từ việc hoãn giải.

Điều quyết định vẫn là Trung Quốc và Indonesia tận dụng khoảng thời gian quý giá này hiệu quả đến đâu.