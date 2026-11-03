12 đội tuyển, bao gồm Việt Nam rơi vào thế khó xử vì Asian Cup 2027 hoãn

HLV Kim Sang Sik sẽ hết hạn hợp đồng với VFF sau Asian Cup 2027 dự kiến kết thúc vào tháng 2-2027 trước khi bị lùi lại vào tháng 12 - Ảnh: Tư liệu

Ngày 3-11, AFC chính thức thông báo dời Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 sang ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028; vì những lo ngại an ninh và khó khăn hậu cần tại Trung Đông. Lịch mới còn chờ FIFA phê duyệt.

Điều này khiến kế hoạch nhân sự của nhiều đội tuyển bị đảo lộn, bởi hợp đồng HLV trưởng vốn được xây dựng để kết thúc ngay sau Asian Cup theo lịch cũ.

Asian Cup chưa diễn ra, HLV đã hết hợp đồng

Tuyển Việt Nam là một trong những đội chịu ảnh hưởng trực tiếp. Được biết hợp đồng của HLV Kim Sang Sik với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào đầu năm 2027, tức trước khi Asian Cup diễn ra nhiều tháng (sau khi đã dời sang tháng 12).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc ban đầu ký hợp đồng hai năm vào tháng 5-2024, kèm điều khoản tự động gia hạn một năm nếu hoàn thành các mục tiêu chuyên môn. Sau những thành công tại ASEAN Cup và SEA Games, điều khoản này được kích hoạt.

Tương tự là tuyển Iraq, nhưng với tình cảnh còn khó khăn hơn vì sức ép tiền bạc.

Theo Shafaq News, hợp đồng của HLV Graham Arnold có hiệu lực từ ngày 1-8-2026 đến 20-2-2027, với mức lương 75.000 USD/tháng.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Úc chỉ chấp nhận gia hạn sáu tháng, dù Liên đoàn Bóng đá Iraq từng đề nghị hợp đồng bốn năm.

Ngày 3-11, báo Winwin dẫn lời ông Younis Mahmoud, người đứng đầu bóng đá Iraq, cho biết tổng chi phí lương dành cho Arnold và ban huấn luyện lên tới 150.000–160.000 USD/tháng, gây áp lực lớn lên ngân sách liên đoàn.

Hai bên vốn thỏa thuận sẽ bàn chuyện tương lai sau Asian Cup. Nhưng nay giải bị hoãn gần một năm, Iraq phải cân nhắc giữa việc tiếp tục chi khoản tiền lớn để giữ HLV từng đưa đội tuyển dự World Cup 2026, hoặc tìm phương án khác.

Ngay cả Saudi Arabia cũng gặp rắc rối. Theo thông báo chính thức của Liên đoàn Bóng đá nước này, HLV Georgios Donis được bổ nhiệm ngày 23-4-2026 với hợp đồng đến tháng 7-2027.

Như vậy, hợp đồng của Donis sẽ kết thúc khoảng năm tháng trước ngày khai mạc mới. Đội chủ nhà buộc phải xem xét gia hạn hoặc thay HLV trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Tình trạng tương tự xuất hiện ở nhiều quốc gia khác

Tại Singapore, HLV Gavin Lee ký hợp đồng 18 tháng khi được bổ nhiệm chính thức ngày 28-11-2025, theo CNA. Điều đó đồng nghĩa hợp đồng dự kiến hết hạn vào khoảng tháng 5-2027, trước Asian Cup 7 tháng.

Jordan bổ nhiệm HLV người Morocco Badou Zaki ngày 19-7-2026 bằng hợp đồng một năm, có thể gia hạn nếu hai bên đồng thuận. Theo hãng thông tấn Petra, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông chính là dẫn dắt Jordan dự Asian Cup 2027.

HLV Arnold của tuyển Iraq - Ảnh: GETTY IMAGES

Kuwait cũng khó xử với HLV Helio Sousa. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ký hợp đồng hai năm từ cuối tháng 7-2025, hết hạn vào mùa hè 2027. Tháng 9 vừa qua, lãnh đạo bóng đá Kuwait còn khẳng định sẽ giữ Sousa đến hết Asian Cup bất kể kết quả tại Gulf Cup.

Ở Uzbekistan, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ravshan Irmatov xác nhận hợp đồng của cựu danh thủ Fabio Cannavaro kéo dài đến tháng 10-2027, tức khoảng hai tháng trước giải.

Syria có HLV Jose Lana hết hợp đồng vào tháng 8-2027. Theo Al Araby Al Jadeed, hợp đồng quy định liên đoàn phải thanh toán toàn bộ lương còn lại nếu sa thải ông trước hạn. Tổng lương của ban huấn luyện được nguồn tin của báo này ước tính khoảng 100.000 USD/tháng.

Qatar cũng có trường hợp Julen Lopetegui, với hợp đồng được công bố kéo dài đến năm 2027. Transfermarkt ghi thời điểm hết hạn là ngày 30-6-2027, nhưng ngày cụ thể này chưa được Liên đoàn Bóng đá Qatar xác nhận công khai.

Ngoài những đội có hợp đồng hết hạn trước giải, Úc và Nhật Bản cũng phải tính toán lại.

HLV Tony Popovic của Úc chỉ ký gia hạn đến sau Asian Cup theo lịch cũ, dù từng được đề nghị hợp đồng bốn năm. Trong khi đó, Nhật Bản đã công bố kế hoạch để HLV Hajime Moriyasu bàn giao đội tuyển cho Go Oiwa sau Asian Cup.

Hàn Quốc cũng đang sử dụng HLV tạm quyền Robert Moreno với hợp đồng đến ngày 27-11-2026, kèm khả năng gia hạn tùy thành tích.

Như vậy, việc Asian Cup 2027 bị hoãn không chỉ làm xáo trộn lịch thi đấu. Nó còn đặt nhiều liên đoàn trước lựa chọn khó khăn: tăng ngân sách để giữ HLV, đàm phán lại hợp đồng hoặc chấp nhận nguy cơ thay tướng trước giải đấu lớn nhất châu lục.