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HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 9-11

tác giả
KHƯƠNG XUÂN
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KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN
NAM ANH
NAM ANH

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân vào ngày 9-11 để chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 9-11 - Ảnh 1.

Họp báo công bố nhà tài trợ Giải giao hữu Casper Cup 2026 sáng 3-11 - Ảnh: NAM ANH

Sáng 3-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo để công bố nhà tài trợ giải giao hữu quốc tế trong tháng 11 của đội tuyển Việt Nam.

Chạy đà cho Asian Cup 2027

Tại Giải giao hữu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11, sau đó thi đấu với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14-11.

Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Vé xem các trận đấu có 3 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé. Vé được bán theo hình thức trực tuyến, độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU.

Vé bắt đầu bán từ 10h ngày 29-10 đến 23h59 ngày 6-11 hoặc đến khi hết vé. Vé được trả về địa chỉ đăng ký của người mua theo hình thức chuyển phát nhanh từ ngày 5-11.

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik cùng học trò sẽ hội quân đội tuyển Việt Nam vào ngày 9-11, để chuẩn bị cho giải đấu. Hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 là cơ hội quan trọng để đội tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, chuẩn bị chuyên môn hướng đến VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1-2027 tại Saudi Arabia. 

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, vì ý nghĩa chuyên môn quan trọng của giải đấu nên hai trận với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan được VFF và HLV trưởng chuẩn bị rất kỹ. Hy vọng các trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn, giúp đội tuyển có bước chạy đà hoàn hảo cho Asian Cup.

HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 9-11 - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik (phải) có mặt trong cuộc họp báo - Ảnh: NAM ANH

Đối thủ vừa tầm với tuyển Việt Nam

Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đến với giải đấu sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỉ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ hai. 

Trong đội hình, tiền vệ Chen Po Liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Kyrgyzstan là đối thủ có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Kyrgyzstan xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Lực lượng của đội tuyển Kyrgyzstan có nhiều gương mặt đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2027.

Đặc biệt, Odilzhon Abdurakhmanov là một trong những nhân tố chủ chốt giúp Cộng hòa Kyrgyzstan lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Với những đóng góp nổi bật, tiền vệ này từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan 2024. 

Abdurakhmanov cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V-League 2026-2027 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng thủ quân của đội bóng.

- Ảnh 1.U23 Qatar công bố danh sách đối đầu U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Qatar đã công bố danh sách 25 cầu thủ sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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KHƯƠNG XUÂN - NAM ANH
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    Chủ đề: đội tuyển Việt Nam Kyrgyzstan Kim Sang Sik Nguyễn Văn Phú Saudi arabia

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