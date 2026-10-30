U23 Qatar công bố danh sách đối đầu U23 Việt Nam

Tiền đạo Mohamed Gouda của U23 Qatar tại Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Hôm nay (30-10), Liên đoàn Bóng đá Qatar đã công bố danh sách 25 cầu thủ U23 Qatar tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đại diện Tây Á gây chú ý với dàn cầu thủ có thể hình vượt trội, đồng thời sở hữu nhiều gương mặt trẻ từng được triệu tập tham dự các giải đấu cấp châu lục. Đây sẽ là một trong những đối thủ đáng chờ đợi đối với U23 Việt Nam và các đội bóng tham dự giải.

Ưu thế thể hình và chiều sâu lực lượng

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở U23 Qatar là nền tảng thể chất ấn tượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Theo danh sách đăng ký, đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao nổi bật, trong đó trung vệ Abdalla Mugib cao 1m92, nặng 92kg. Hai đồng đội ở hàng phòng ngự là Aatif Magdi (1m89) và Yousef Mohammad (1m88) cũng có thể hình ấn tượng không kém.

Ở vị trí thủ môn, Abubaker Mohamed cũng có chiều cao 1m89. Sự hiện diện của những cầu thủ có thể hình tốt ở cả hàng phòng ngự lẫn khung thành giúp U23 Qatar có thêm lợi thế trong các tình huống tranh chấp, không chiến và bóng cố định.

Đây sẽ là thử thách đáng kể đối với các đối thủ tại Gia Lai VTV Cup 2026, đặc biệt là những đội bóng có xu hướng phát huy khả năng phối hợp kỹ thuật và tốc độ như U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan.

Không chỉ dựa vào ưu thế về thể hình và thể lực, U23 Qatar còn cho thấy chiều sâu đáng chú ý về lực lượng. Danh sách tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, trong đó một số gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U23 Qatar tham dự Giải U23 châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026.

Đến với Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Qatar sẽ có cơ hội kiểm nghiệm lực lượng trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá có phong cách thi đấu khác biệt.

Nếu bóng đá Tây Á thường tạo dấu ấn bằng nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp, các đại diện Đông Nam Á lại sở hữu sự linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật trong tổ chức lối chơi.

Trong đó cuộc đối đầu giữa U23 Qatar và U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11). Đội vô địch nhận 100.000 USD cùng cúp và huy chương vàng. Đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc. Đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng.

Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế? Với 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào tháng 11 sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị nhằm cạnh tranh thành tích.



