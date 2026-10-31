HLV Vũ Hồng Việt: Trần Ngọc Sơn với phong độ hiện tại có thể được gọi lên tuyển Việt Nam

Tiền vệ Trần Ngọc Sơn từng được triệu tập lên U23 Việt Nam thời HLV Philippe Troussier - Ảnh: TXNĐ

Tối 31-10, Thép Xanh Nam Định đánh bại Thể Công - Viettel với tỉ số 3-1 trên sân Thiên Trường, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2026 - 2027 với 13 điểm.

Tiền vệ Trần Ngọc Sơn là người hùng của Thép Xanh Nam Định với cú đúp bàn thắng vào lưới Thể Công - Viettel.

Đây là giai đoạn rất gần thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11. Việc Ngọc Sơn tỏa sáng và đạt phong độ cao có thể mở ra cơ hội lên tuyển cho cầu thủ này.

"Trần Ngọc Sơn đang có phong độ rất cao. Bằng chứng là hiện tại Ngọc Sơn cũng đã có được 3 bàn thắng. Thi đấu hiệu quả như vậy, có thể Ngọc Sơn sẽ được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận.

Trước 2 bàn ghi vào lưới Thể Công - Viettel, Trần Ngọc Sơn đã ghi 1 bàn vào lưới TP Đồng Nai, và lập 2 kiến tạo trước Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa.

"Đây là cầu thủ Nam Định đào tạo, ngay từ cách đây vài năm đã làm việc với tôi. Trần Ngọc Sơn đã có tố chất từ lâu rồi, tôi đã nhìn thấy điều đó và qua những năm vừa rồi. Bạn ấy đang phát huy tốt tố chất của mình", thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định nói.

Nếu Trần Ngọc Sơn tiếp tục tỏa sáng ở vòng 7, cầu thủ sinh năm 2003 này xứng đáng có cơ hội có tên và thử sức ở đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam. Tại đây, đoàn quân HLV Kim Sang Sik thi đấu 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường ngày 11-11 và 17-11.