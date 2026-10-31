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Báo động đỏ với CLB Thành phố Đồng Nai

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Sáu trận chỉ giành 1 điểm ở V-League 2026-2027, tân binh CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng và đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

Báo động đỏ cho CLB Thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

Hữu Tuấn (áo trắng) cùng CLB Thành phố Đồng Nai thất bại trước Hải Phòng - Ảnh: VPF

Tối 31-10, CLB Thành phố Đồng Nai làm khách trên sân CLB Hải Phòng ở vòng 6 V-League 2026-2027.

Trước vòng đấu này, CLB Thành phố Đồng Nai là đội duy nhất chưa thắng được trận nào. Đội bóng miền Đông Nam Bộ xếp chót bảng khi thua 4 và hòa 1, thủng lưới 10 bàn và không ghi được bàn nào. 

Vì thế, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng là phải có điểm, thậm chí giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Hải Phòng vốn đang không có phong độ ổn định để cải thiện thành tích lẫn tâm lý cho toàn đội.

Đáng tiếc là ở trận đấu quan trọng này, CLB Thành phố Đồng Nai lại không có chân sút tốt nhất Nguyễn Công Phượng do chấn thương. 

Dù vậy, đội khách cũng tạo ra những cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Rõ nhất là từ pha đá phạt góc ở phút 17, Lưu Tự Nhân đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản đã phá bóng ra. Ivan Andrei lao vào sút bồi không thắng được hậu vệ CLB Hải Phòng. 

Sau tình huống này, Lưu Tự Nhân và các cầu thủ Thành phố Đồng Nai đã phản ứng với trọng tài chính Nguyễn Ngọc Tùng khi cho rằng thủ môn Nguyễn Văn Toản đã phá bóng khi đứng trong vạch ngang khung thành. Tuy nhiên, trọng tài đã không thay đổi quyết định.

Trong khi đó, đội chủ nhà đến phút 19 mới có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Phạm Văn Phong đã kịp đẩy bóng vọt xà sau cú sút cận thành của Hữu Sơn.

Báo động đỏ cho CLB Thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

Niềm vui của Tagueu (giữa) và cầu thủ Hải Phòng sau khi ghi bàn vào lưới Thành phố Đồng Nai - Ảnh: VPF

Ngoại binh là sự kỳ vọng của các đội bóng nhằm giành kết quả tốt. Nhưng với CLB Thành phố Đồng Nai, ngoại binh lại là sự thất vọng khi vẫn chơi không tốt. Có cơ hội ghi bàn từ góc sút phạt khá rộng, nhưng tiền vệ Vulic Milos đưa bóng vọt xà ở phút 31.

Ngược lại, ngoại binh của CLB Hải Phòng lại tận dụng cơ hội rất tốt để ghi bàn mở tỉ số ở phút 45. Từ pha phát bóng không tốt của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Vũ Tín cướp được bóng rồi chuyền cho Joel Tagueu sút một chạm trong vòng cấm làm tung lưới CLB Thành phố Đồng Nai.

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng suýt nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 51, nếu như thủ môn Phạm Văn Phong không bay người đẩy bóng vọt xà sau cú sút xa hiểm hóc từ khoảng 25m của tiền vệ Lê Mạnh Dũng.

Mong muốn ghi bàn, CLB Thành phố Đồng Nai dồn lên tấn công và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Việt Thắng đều dứt điểm không chính xác. Trong đó có 2 pha dứt điểm ở phút 60 của Huỳnh Tấn Sinh (trúng hậu vệ chủ nhà) và Hồ Tấn Tài (đánh đầu vọt xà).

Thậm chí, nhận đường giật gót trống trải của Majdevac Andrija trong vòng cấm ở phút 83, Nguyễn Văn Đức còn quá chậm trong dứt điểm, lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho CLB Thành phố Đồng Nai.  

Thắng 1-0, CLB Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 6 trận. Còn CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chìm ở cuối bảng với 1 điểm. Quả là báo động đỏ cho thầy trò HLV Việt Thắng.

- Ảnh 1.Cơ hội cuối cho HLV Việt Thắng?

Lãnh đạo CLB Thành phố Đồng Nai đã không đồng ý cho HLV Nguyễn Việt Thắng rời "ghế nóng" sau 5 trận chỉ giành 1 điểm ở V-League 2026-2027. Nhưng nếu cứ thua nữa thì không chắc.


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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Công Phượng CLB Thành phố Đồng Nai CLB Hải Phòng HLV Nguyễn Việt Thắng sân Lạch Tray

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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