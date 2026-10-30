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Thua đội mới lên hạng, HLV Hoàng Anh Gia Lai đề xuất V-League học theo La Liga

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

HLV trưởng Lê Quang Trãi của Hoàng Anh Gia Lai cho rằng V-League nên học theo La Liga (giải VĐQG Tây Ban Nha) về công tác trọng tài.

Thua đội mới lên hạng, HLV Hoàng Anh Gia Lai đề xuất V-League học theo La Liga - Ảnh 1.

HLV Lê Quang Trãi trả lời tại họp báo - Ảnh: NGỌC LÊ

"Giải La Liga sử dụng phỏng vấn trọng tài, cho trọng tài giải thích các quyết định ngay trong trận. Tôi nghĩ V-League nên học hỏi điều đó để giải thích tại sao lại thổi phạt đền ở tình huống cuối trận", HLV Lê Quang Trãi trả lời họp báo sau trận Hoàng Anh Gia Lai thua Bắc Ninh tối 30-10. 

Trên sân Việt Yên, Hoàng Anh Gia Lai thua CLB Bắc Ninh 0-1 tại vòng 6 LPBank V-League 2026 - 2027. Bàn thua duy nhất của đội bóng phố núi đến sau quả phạt đền được trọng tài thổi phút 90+5. 

Sau khi xem VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải kết luận trung vệ Robson Alves (Hoàng Anh Gia Lai) đã phạm lỗi với Rafael Santos (Bắc Ninh) trong vòng cấm. Đội bóng phố núi phản ứng dữ dội vì cho rằng trước đó vài giây, một cầu thủ khác của Bắc Ninh dùng tay chơi bóng. 

"Tôi không cho rằng tình huống cuối chúng tôi đáng chịu phạt đền. Tôi nghi ngờ kết quả check VAR và cho rằng quyết định đó không thực sự công tâm. Đội bóng của chúng tôi đã nỗ lực, xứng đáng hòa", HLV Lê Quang Trãi chia sẻ. 

Ông Trãi còn nói thêm rằng hiệp một, Hoàng Anh Gia Lai còn đáng được hưởng một quả phạt đền nhưng tổ trọng tài lại không công nhận. 

"Chúng tôi nỗ lực suốt hơn 90 phút nhưng quyết định cuối cùng đã làm tan biến hết nỗ lực đó", thuyền trưởng đội bóng phố núi cho hay. 

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Về phía CLB Bắc Ninh, trong ngày HLV trưởng Paulo Foiani bị cấm chỉ đạo, trợ lý Marcio Henrique trả lời họp báo thay. 

Ông này nói: "Mỗi người một ý kiến, nhưng bóng đá có VAR. VAR tồn tại là có lý do. Trọng tài quyết định penalty thì đó là penalty. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này vì chơi tốt hơn". 

Trận thua Bắc Ninh là trận thứ ba liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai ra về tay trắng. Vòng tới, họ sẽ gặp CLB Hà Nội, đội đang nỗ lực tìm lại hào quang và vị thế số một V-League. 

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Hoàng Anh Gia Lai CLB Bắc Ninh Lê Quang Trãi

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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