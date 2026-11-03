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NÓNG: AFC dời lịch Asian Cup 2027 đến tận tháng 12-2027

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Ngày 3-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo dời Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia thêm gần một năm do 'tình hình bất ổn trong khu vực'.

Nóng: AFC dời lịch Asian Cup 2027 đến tận tháng 12 - Ảnh 1.

Chủ nhà Saudi Arabia và AFC quyết định dời Asian Cup 2027 thêm gần một năm - Ảnh: AFC

Theo lịch mới mà AFC sẽ trình FIFA phê duyệt, Asian Cup 2027 sẽ khai mạc ngày 23-12-2027 và kết thúc ngày 21-1-2028.

Ban đầu, vòng chung kết Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Trong thông báo phát đi, AFC cho biết ban tổ chức Asian Cup đã thông qua việc dời giải sau khi bàn bạc kỹ với ban tổ chức địa phương và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia.

Theo AFC, những diễn biến bất ổn trong khu vực đã gây gián đoạn việc đi lại và khiến công tác hậu cần trở nên phức tạp. AFC đánh giá việc hoãn giải là cần thiết để bảo đảm quyền lợi của các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ.

Quyết định được đưa ra khi nước chủ nhà đã bắt tay vào vận hành giải. Hôm 29-9, tại sự kiện đếm ngược 100 ngày đến trận khai mạc, ban tổ chức địa phương cho biết công tác chuẩn bị đã chuyển từ khâu lập kế hoạch sang triển khai.

Đây là lần đầu Saudi Arabia đăng cai Asian Cup, với các trận đấu được lên kế hoạch tại ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Với tuyển Việt Nam, lịch đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa nhận cuối tháng 10 cũng phải thay đổi.

Theo lịch cũ của bảng E, Việt Nam sẽ gặp UAE ngày 11-1 và Hàn Quốc ngày 15-1 tại Riyadh, trước khi sang Jeddah gặp Yemen ngày 20-1.

Thông báo ngày 3-11 của AFC mới nêu thời gian tổ chức toàn giải. Ngày thi đấu mới cụ thể của ba trận vòng bảng tuyển Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Nguyên nhân hoãn xuất phát từ các xung đột và bất ổn tại Trung Đông gây ảnh hưởng đến an ninh, đi lại và công tác hậu cần. 

Riyadh, một trong ba thành phố đăng cai Asian Cup 2027, đã chứng kiến hoạt động hàng không bị gián đoạn từ giữa tháng 10. 

Theo Reuters, sân bay quốc tế King Khalid tại đây bị tấn công hai ngày liên tiếp (10 và 11-10), khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ đầu tiên.

Đến ngày 12-10, Công ty phân tích hàng không Cirium ước tính khoảng 60% chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh hôm đó sẽ bị hủy. 

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ lo ngại rằng Saudi Arabia khó tổ chức giải đúng hẹn trong tình hình an ninh lúc bấy giờ.

Nóng: AFC dời lịch Asian Cup 2027 đến tận tháng 12 - Ảnh 3.Việt Nam hoang mang với Asian Cup 2027: Hoãn hay không hoãn?

Chỉ trong vòng một tháng, tương lai Asian Cup 2027 liên tục thay đổi theo những thông tin trái ngược từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), chủ nhà Saudi Arabia và truyền thông quốc tế.

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    Chủ đề: Asian Cup 2027 asian cup 2027 dời lịch Asian Cup Cúp châu Á Tuyển Việt Nam

    Dòng sự kiện: Asian Cup 2027

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