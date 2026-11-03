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Đình Bắc được đề cử cho Cúp Chiến Thắng 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Cúp Chiến Thắng 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 10, tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

Đình Bắc được đề cử cho Cúp Chiến Thắng 2026 - Ảnh 1.

Đình Bắc lọt vào danh sách đề cử tại Cúp Chiến Thắng 2026 - Ảnh: TTO

Với tâm điểm là những thành tích ấn tượng tại Asiad 2026 cùng hàng loạt chiến tích ở các đấu trường quốc tế, danh sách đề cử Cúp Chiến Thắng năm nay quy tụ nhiều nhà vô địch, tài năng trẻ và những nhân tố có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Asiad là sự kiện nổi bật nhất trong năm, nơi đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, trong đó nổi bật nhất là thành tích của tuyển cầu mây và karate.

Ngoài ra, năm 2026 còn ghi dấu nhiều chiến tích đáng tự hào ở các đấu trường quốc tế. Bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch ASEAN Cup và ngôi vô địch U17 Đông Nam Á, cùng tấm vé tham dự U17 World Cup.

Ở những môn thể thao khác, đội tuyển bóng chuyền nam đăng quang chặng 2 SEA V.League; các cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch đồng đội carom 3 băng thế giới. Đây là những thành tích góp phần khẳng định sự phát triển và sức cạnh tranh ngày càng đa dạng của thể thao Việt Nam.

Danh sách đề cử Cúp Chiến Thắng 2026 quy tụ những vận động viên tiêu biểu ở nhiều môn thể thao, từ các nhà vô địch quốc tế đến những nhân tố trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Hạng mục Nữ VĐV của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm có sự xuất hiện của Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ).

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Đình Bắc được đề cử cho Cúp Chiến Thắng 2026 - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo công bố Cúp Chiến Thắng 2026 - Ảnh: BTC

Cúp Chiến Thắng 2026 đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các HLV, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật. Những cái tên như HLV Trần Thị Vui (cầu mây), HLV Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), chuyên gia Kim Sang Sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền) cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đỗ Thanh Hải (bơi)... là những đại diện tiêu biểu trong các hạng mục tương ứng.

Cúp Chiến Thắng là giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như "Oscar của thể thao Việt Nam", do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới 750 triệu đồng, trong đó ba hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng mỗi hạng mục.

Đối với hạng mục VĐV được yêu thích nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả và người hâm mộ quyết định, dự kiến công bố sớm nhất ngày 1-1-2027. Hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm được Hội đồng Bình chọn tuyển chọn từ những tác phẩm được sáng tác trong năm 2026. Riêng giải thưởng Thành tựu trọn đời do Hội đồng Bình chọn xem xét, quyết định theo điều lệ, với sự tư vấn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Tại lễ công bố ngày 3-11, ban tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường tại Asiad 2026. Đêm Gala trao giải Cúp Chiến Thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1-2027.

Đình Bắc được đề cử cho Cúp Chiến Thắng 2026 - Ảnh 3.Đình Bắc không đi Trung Quốc đá lượt 3 cúp châu Á

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được cho ở lại Việt Nam nghỉ ngơi hồi phục, không cùng CLB Công An Hà Nội đi Trung Quốc đá lượt 3 AFC Champions League Elite.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Đình Bắc Thể thao Vinh danh Cúp chiến thắng

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