Đình Bắc và HLV Polking nói gì khi CLB Công An Hà Nội không thắng 3 trận ở V-League?

Đình Bắc nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng trong giai đoạn phải cày ải hiện tại - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 31-10, CLB Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 trên sân Vinh. Tiền đạo ngôi sao Nguyễn Đình Bắc đá chính trận này, nhưng không ghi bàn hay kiến tạo.

"Về phần cá nhân, tôi nghĩ nên để mọi người đánh giá. Về phần CLB, trở về sau chiến thắng ở cúp châu Á, toàn đội đặt mục tiêu thắng ở trận này. 1 điểm có được cũng không phải quá tệ, toàn đội sẽ hướng tới trận đấu tiếp theo với mục tiêu cao nhất", Đình Bắc trả lời phỏng vấn sau trận.

Cuộc đối đầu này cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Đình Bắc và HLV Văn Sỹ Sơn, người thầy có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn phát triển của tiền đạo sinh năm 2004.

"Tôi nghĩ việc gặp lại một người thầy cũng là chuyện bình thường trong bóng đá", Đình Bắc chia sẻ.

Trước trận này, Đình Bắc được HLV Polking cho nghỉ trận Công An Hà Nội đấu Cảng Thượng Hải ở cúp châu Á.

HLV Polking khẳng định không ưu tiên Đình Bắc cho đấu trường quốc nội. Ông cho Bắc nghỉ 1 trận đơn giản vì cầu thủ tuyển Việt Nam chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, cần thêm thời gian vật lý trị liệu.

"Tôi tin tưởng Đình Bắc đủ khả năng thi đấu ở cả hai đấu trường. Cậu ấy là một cầu thủ rất chất lượng. Trận đấu với Kashima Antlers trên sân nhà, Đình Bắc là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất", ông Polking nói.

Còn về phần CLB Công An Hà Nội, theo HLV Polking, việc hòa Sông Lam Nghệ An không phải quá tệ. Điều này cũng không quá ảnh hưởng đến thành tích và thứ hạng của đội bóng ngành công an.

3 trận gần nhất, đoàn quân HLV Polking chỉ thua 1, còn lại hòa 2. CLB Công An Hà Nội vẫn đang đứng trong top 3 bảng xếp hạng.

"Chúng tôi sẽ rút ra những bài học sau trận đấu này và tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tuần tới tại cúp châu Á. Chúng tôi luôn muốn duy trì sức cạnh tranh ở tất cả các đấu trường", ông Polking cho hay.