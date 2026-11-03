CLB Công An Hà Nội đấu Kyoto Sanga: Chờ thêm kỳ tích

Đình Bắc (giữa) có thể thi đấu trận CLB Công An Hà Nội gặp Kyoto trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: MINH ĐỖ

19h15 tối 3-11, CLB Công An Hà Nội tiếp đón Kyoto Sanga trên sân Hàng Đẫy, thuộc lượt 4 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Sau khi giành 3 điểm đầu tiên tại sân chơi đẳng cấp nhất châu Á (giành được trước Cảng Thượng Hải), CLB Công An Hà Nội có quyền mơ về chiến thắng tiếp theo, dù đối thủ của họ vòng này cũng rất mạnh.

Kyoto Sanga là một trong năm CLB đến từ J1 League (Nhật Bản). Tổng giá trị đội hình của đội bóng này là 14,4 triệu euro theo Transfermarkt, trong khi Công An Hà Nội là 6,45 triệu euro.

Với 39 cầu thủ, trong đó 11 người là ngoại binh, Kyoto Sanga sở hữu đội hình dày, có chiều sâu đủ để chinh chiến nhiều đấu trường.

Dù đang có thành tích không tốt ở J1 League (đứng thứ 14/20 đội), Kyoto Sanga vẫn là ngọn núi cao so với CLB Công An Hà Nội, ít nhất nếu so về thành tích tại chính đấu trường C1 châu Á.

Ở lượt đầu vòng bảng, Kyoto Sanga thua Daejeon Citizen. Sang vòng hai, họ thắng Ratchaburi với tỉ số 1-0 và mới đây, đại diện Nhật Bản đã thắng Newcastle Jet với tỉ số 5-2.

HLV trưởng Alexandre Polking đánh giá cao đối thủ. Ông chia sẻ: "CLB Công An Hà Nội sau chiến thắng trước Cảng Thượng Hải đang có lợi thế và tràn đầy tự tin. Chúng tôi muốn tận dụng lợi thế này để tiếp đà thắng lợi tại AFC Champions League Elite".

Ông tiếp tục: "Kyoto Sanga là đội bóng có truyền thống lâu đời. Họ sử dụng nhiều ngoại binh hơn Gamba Osaka và Kashima Antlers. Dù Kyoto Sanga đang có vị trí không tốt tại J.League nhưng chúng tôi cũng không thể đánh giá thấp họ".

CLB Công An Hà Nội cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành điểm, thậm chí chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại cúp C1 châu Á. Chính đối thủ Kashima Antlers, đội vô địch Nhật Bản khi đến sân Hàng Đẫy thi đấu đã thừa nhận đoàn quân HLV Polking rất nguy hiểm.

3 điểm, thứ hạng 11/16 đội là chưa đủ để CLB Công An Hà Nội nghĩ về tấm vé đi tiếp. Dù kết quả V-League đang không tốt, HLV Polking khẳng định ông và học trò giữ nguyên tham vọng duy trì khả năng cạnh tranh ở mọi đấu trường.

"Chúng tôi vẫn hy vọng đi tiếp, có thể ra sân với đội hình mạnh nhất trước Kyoto Sanga. Họ cũng có quỹ thời gian chuẩn bị như chúng tôi", ông Polking cho hay.

Chờ Đình Bắc thể hiện Sau khi được cho nghỉ trận gặp Cảng Thượng Hải hôm 27-10, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở lại ở trận CLB Công An Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An hôm 31-10 tại V-League. Anh đá hết trận, tuy không ghi bàn hay kiến tạo nhưng vẫn tràn đầy khát khao và nền tảng thể lực sung mãn. Trận gần nhất thi đấu với một đội bóng Nhật Bản trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc đã được đối thủ khen ngợi là có tiềm năng. Đó chính là trận gặp đương kim vô địch J1 League hôm 13-10. Việc gặp các đối thủ mạnh đến từ châu Á tạo cảm hứng thi đấu rõ rệt cho Đình Bắc. Bởi nếu ra sân và tỏa sáng, đó sẽ là thước đo cho trình độ của tiền đạo đội tuyển Việt Nam.