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Hy hữu: Adou Minh bị thẻ đỏ dù không thi đấu, nghỉ ít nhất 2 trận

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Trung vệ Adou Minh bị phạt thẻ đỏ khi đang là cầu thủ dự bị trong trận CLB Công An Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An tối 31-10, thuộc vòng 6 V-League 2026 - 2027.

Hy hữu: Adou Minh bị thẻ đỏ dù không thi đấu, sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận - Ảnh 1.

Trung vệ Adou Minh gây bất ngờ với tấm thẻ đỏ hy hữu - Ảnh: MINH ĐỖ

Adou Minh được HLV Alexandre Polking đăng ký dự bị trong trận CLB Công An Hà Nội đấu Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh.

Phút 87, Adou Minh đang ở khu vực khởi động, đã bất ngờ chạy vào sân đá bóng đi để không cho Joseph Onoja (Sông Lam Nghệ An) đá phạt nhanh.

Trọng tài chính Mai Xuân Hùng rút thẻ đỏ trực tiếp cho Adou Minh. Trung vệ Việt kiều của đội tuyển Việt Nam trở lại khu vực kỹ thuật đội nhà rồi rời khỏi sân, vào phòng thay đồ.

Thời điểm này, tỉ số trận đấu đang là 1-1, CLB Công An Hà Nội đang rất sốt ruột tấn công nhằm tìm chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An. Chung cuộc, đội bóng xứ Nghệ bảo toàn được thành quả 1 điểm còn đoàn quân HLV Polking trải qua mạch 3 trận liên tiếp không thắng ở V-League.

Trường hợp thẻ đỏ của Adou Minh là rất hy hữu ở V-League, bởi anh thực hiện hành vi ngăn cản trận đấu khi đang là cầu thủ dự bị.

Theo Điều 12 Luật bóng đá do Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành, cầu thủ dự bị tự ý vào sân khi chưa được trọng tài cho phép và gây ảnh hưởng đến trận đấu hoặc đối phương có thể bị truất quyền thi đấu.

Quyết định của trọng tài Mai Xuân Hùng là phù hợp. Và với tấm thẻ đỏ trực tiếp này, theo Điều lệ V-League, Adou Minh sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận, chưa gồm án phạt bổ sung (nếu có) của Ban kỷ luật VFF.

2 trận tới ở V-League, CLB Công An Hà Nội gặp Công An TP.HCM và đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Vắng Adou Minh sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của HLV Polking.

Trường hợp thẻ đỏ này cũng là điều bất ngờ với người hâm mộ bởi Adou Minh là mẫu cầu thủ điềm đạm, ít tiểu xảo, luôn thể hiện hình ảnh thi đấu hòa nhã từ ngày về Việt Nam chơi bóng (khoác áo Hà Tĩnh).

TIN LIÊN QUAN

Adou Minh sinh năm 1997 tại Pháp, có bố người gốc Pháp, mẹ người Việt Nam. Anh về Việt Nam thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào năm 2024, trước khi chuyển đến CLB Công An Hà Nội năm 2025.

Hồi tháng 8 vừa qua, Adou Minh nhận quốc tịch Việt Nam, trước khi được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Hy hữu: Adou Minh bị thẻ đỏ dù không thi đấu, nghỉ ít nhất 2 trận - Ảnh 3.Đình Bắc mờ nhạt, Công An Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An

Dù được thi đấu hơn người, CLB Công An Hà Nội vẫn không thắng được Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V-League 2026 - 2027. Còn ngôi sao Đình Bắc đá chính nhưng thi đấu mờ nhạt.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: CLB Công an Hà Nội V-league Sông Lam Nghệ An Adou Minh

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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