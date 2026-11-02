CLB Công An Hà Nội muốn thắng Kyoto Sanga để hy vọng đi tiếp tại cúp C1 châu Á

HLV Alexandre Polking tại họp báo trưa nay 2-11 - Ảnh: MINH ĐỖ

Trưa 2-11, HLV Alexandre Polking và tiền vệ Lê Văn Đô tham dự họp báo trước trận CLB Công An Hà Nội đấu Kyoto Sanga, thuộc lượt 4 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

"Hôm qua (1-11) chúng tôi mới từ Vinh trở về (sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở V-League) và chỉ có một buổi tập chuẩn bị trước trận gặp Kyoto Sanga. Đội bạn cũng có lịch trình bận rộn và thời gian chuẩn bị tương đồng.

Chúng tôi cần kiểm tra lại tình trạng thể lực của các cầu thủ và hy vọng có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Mục tiêu của CLB Công An Hà Nội là giành chiến thắng để tặng người hâm mộ", HLV Polking chia sẻ.

Trước lượt trận 4, CLB Công An Hà Nội chỉ mới có 1 chiến thắng trước Cảng Thượng Hải, còn lại toàn thua trước Gamba Osaka và Kashima Antlers. Đội bóng ngành công an đứng thứ 11/16 đội, nằm ở nhóm bị loại.

"Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng đi tiếp. Bảng đấu này có 5 đội bóng Nhật Bản, đó là một thử thách lớn. Bóng đá Nhật Bản vốn thuộc hàng đầu châu Á. Kyoto Sanga là đội bóng có truyền thống lâu đời. Họ sử dụng nhiều ngoại binh hơn Gamba Osaka và Kashima Antlers. Dù họ đang có vị trí không tốt tại J1 League, chúng tôi vẫn không thể đánh giá thấp", ông Polking cho hay.

Cầu thủ Lê Văn Đô chia sẻ: "Đây là trận đấu quan trọng của CLB Công An Hà Nội. Chúng tôi tập trung chuẩn bị cho trận đấu và đặt mục tiêu có điểm trước Kyoto Sanga.

Ở trận gặp đại diện Nhật Bản trước đó Kashima Antlers, chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp hai như HLV của họ đã đánh giá. Bản thân tôi xác định phải cố gắng trong từng tình huống".

Tham dự cúp C1 châu Á mùa này nhờ vị trí thứ ba chung cuộc mùa giải 2025, Kyoto Sanga lại đang đứng ở nhóm dưới bảng xếp hạng J1 League 2026 - 2027 với vị trí 14/20 đội. Dù vậy, ở cúp C1 châu Á, đội bóng này đang có thành tích ổn, với 2 trận thắng Ratchaburi và Newcastle Jets, tạm đứng thứ 6/8 vị trí giành quyền vào vòng trong.

Tiền vệ Lê Văn Đô - Ảnh: ĐỨC HIẾU

HLV trưởng Ranko Popovic của Kyoto Sanga chia sẻ: "Kyoto Sanga đang tiến bộ, tôi kỳ vọng là đội sẽ tiếp tục chơi tốt. Chúng tôi sẽ cố giành 3 điểm về Nhật Bản để tạo đà tâm lý thuận lợi.

Các cầu thủ CLB Công An Hà Nội giàu tốc độ. Chúng tôi sẽ phải tập trung. Tôi không nói về sự chuẩn bị vì không muốn đối thủ biết nhiều".

Trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và Kyoto Sanga diễn ra lúc 19h15 ngày 3-11 trên sân Hàng Đẫy.

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