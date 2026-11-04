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Man United thắng ngược khó tin trong trận đấu giàu cảm xúc bậc nhất

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bị AS Roma dẫn trước hai bàn, Man United bất ngờ thắng ngược 3-2 ở Champions League sáng 4-11 (giờ Việt Nam), trong một trận đấu lạ lùng bậc nhất làng bóng đá châu Âu.

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Cunha là người hùng của Man United ở trận này - Ảnh: REUTERS

Trận đấu chứng kiến màn phản ứng dữ dội của CĐV Man United, trước khi Matheus Cunha lập cú đúp giúp đội bóng của HLV Michael Carrick thoát hiểm.

Old Trafford trải qua một trong những tối kỳ lạ nhất mùa giải. Ngay trước khi bắt đầu trận gặp AS Roma ở lượt thứ tư vòng bảng Champions League, khoảng 4.000 quả bóng bay xanh lá cây và vàng được CĐV Man United thả lên khán đài Stretford End, khu vực phía tây sân Old Trafford, gắn liền với một nhóm CĐV trung thành.

CĐV Man United nổi giận

Đây là hành động phản đối gia đình Glazer và Tập đoàn INEOS của tỉ phú Jim Ratcliffe, những người đang nắm quyền sở hữu và điều hành đội bóng.

Hai màu xanh lá cây và vàng tượng trưng cho Newton Heath, tiền thân của Man United, đồng thời là biểu tượng của phong trào phản đối nhà Glazer suốt nhiều năm qua.

Nhóm CĐV The Stretford Enders đứng sau cuộc phản ứng này, nhắm vào 21 năm đội bóng thuộc quyền sở hữu của gia đình Glazer. Bầu không khí vốn căng thẳng càng trở nên ngột ngạt khi M.U nhập cuộc thảm họa.

Phút 11, Matias Soulé tận dụng khoảng trống ở hàng phòng ngự chủ nhà, dứt điểm mở tỉ số cho Roma. Hậu vệ Diogo Dalot bị chỉ trích vì không kịp theo sát cầu thủ Argentina.

Chỉ 7 phút sau, Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến M.U chịu phạt đền. Donyell Malen không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.

Đến phút 21, CĐV ném hàng loạt quả bóng nỉ xuống mặt sân Old Trafford, khiến trận đấu phải tạm gián đoạn. Các cầu thủ, trong đó có Matheus Cunha, phải tham gia thu dọn.

Thua trước 0-2, CĐV Man United biểu tình rồi đội nhà thắng ngược khó tin - Ảnh 1.

Một số cầu thủ như Cunha phải ra sân lượm bóng - Ảnh: PA

Thời điểm diễn ra sự cố được lựa chọn có chủ đích, tượng trưng cho 21 năm kể từ khi gia đình Glazer tiếp quản đội bóng năm 2005.

Trên khán đài, những tiếng hô yêu cầu giới chủ rời khỏi Man United liên tục vang lên.

Tình hình càng tồi tệ khi Man United thi đấu bế tắc trong phần còn lại của hiệp 1. Đội bóng của HLV Carrick bước vào giờ nghỉ với hai bàn thua và những tiếng la ó từ chính khán giả nhà.

Trước trận đấu, Man United đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng. Một thất bại nữa có thể khiến chiếc ghế của Carrick lung lay dữ dội.

Cunha lập cú đúp, Old Trafford vỡ òa

Sang hiệp 2, Man United còn mất Carlos Baleba vì chấn thương. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 55 khi Cunha bị Gianluca Mancini phạm lỗi trong vòng cấm.

Bruno Fernandes thực hiện quả phạt đền nhưng bị thủ môn Devis Vásquez cản phá. May mắn cho M.U, trọng tài cho đá lại vì cầu thủ Roma xâm nhập vòng cấm quá sớm.

Thua trước 0-2, CĐV Man United biểu tình rồi đội nhà thắng ngược khó tin - Ảnh 2.

Baleba rời sân vì chấn thương - Ảnh: AFP

Ở lần thứ hai, Fernandes dứt điểm thành công, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 58.

Chỉ một phút sau, Bryan Mbeumo tung cú sút đưa bóng chạm cả hai cột dọc khung thành Roma. Cơ hội bị bỏ lỡ nhưng cũng báo hiệu sự hồi sinh của đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, Man United liên tục gia tăng sức ép. Đến phút 83, từ đường chuyền của Fernandes, trung vệ Leandro Balerdi phá bóng hụt, tạo điều kiện để Cunha dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại. Phút 86, tài năng trẻ Shea Lacey thực hiện đường chuyền thông minh vào vòng cấm. Cunha khống chế rồi tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại Vásquez, giúp M.U dẫn ngược 3-2.

Thua trước 0-2, CĐV Man United biểu tình rồi đội nhà thắng ngược khó tin - Ảnh 3.

Khoảnh khắc người hùng của Cunha - Ảnh: SHUTTER

Quá phấn khích, tiền đạo Brazil cởi áo và lao lên khán đài ăn mừng, nhận thẻ vàng.

Đến phút 90+1, Cunha tiếp tục phạm lỗi với cầu thủ Roma, nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Người hùng của "quỷ đỏ" phải rời sân trong một kết cục đầy trớ trêu.

Chơi thiếu người trong những phút bù giờ, đội chủ nhà lùi sâu bảo vệ thành quả và giữ được chiến thắng 3-2.

Kết quả giúp M.U chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng, đồng thời mang lại sự giải tỏa lớn cho HLV Michael Carrick.

Theo The Guardian, ngay cả khi đội nhà đã dẫn ngược và chuẩn bị giành chiến thắng, một bộ phận CĐV Old Trafford vẫn tiếp tục hô vang khẩu hiệu yêu cầu nhà Glazer rời khỏi CLB.

Man United có thể sa sút, có thể khủng hoảng, nhưng họ vẫn luôn là một trong những đội bóng sống động nhất, chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của bóng đá châu Âu.

Thua trước 0-2, CĐV Man United biểu tình rồi đội nhà thắng ngược khó tin - Ảnh 6.HLV Carrick nói về tin đồn bị Man United sa thải trước trận gặp Roma

Giữa tâm bão chỉ trích và áp lực ngàn cân đè nặng lên chiếc ghế nóng tại Man United, HLV Michael Carrick vừa có tuyên bố đanh thép trong buổi họp báo trước trận với AS Roma tại vòng phân hạng Champions League.

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    Chủ đề: Champions League ngược dòng MU AS Roma Cunha

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