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HLV Polking cảm ơn HLV Kim Sang Sik và VFF

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

HLV Alexandre Polking mừng vì không có nhiều cầu thủ CLB Công An Hà Nội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

HLV Polking: - Ảnh 1.

CLB Công An Hà Nội phung phí cơ hội trước Kyoto Sanga - Ảnh: MINH ĐỖ

Ngày 3-11, sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, HLV Alexandre Polking mừng vì không có nhiều cầu thủ CLB Công An Hà Nội được triệu tập. Người duy nhất được gọi là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. 

HLV Polking đã nói lời cảm ơn tới HLV Kim Sang Sik và VFF sau trận CLB Công An Hà Nội hòa 0-0 Kyoto Sanga (Nhật Bản) vào tối cùng ngày trên sân Hàng Đẫy.

"Tôi cảm ơn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Kim Sang Sik và VFF, khi đợt tập trung tháng 11 này chỉ có 1 cầu thủ CLB Công An Hà Nội mà thôi. Việc này tạo cơ hội cho các cầu thủ của tôi được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe", HLV Polking nói. 

"2 tháng qua, các tuyển thủ quốc gia của CLB Công An Hà Nội thi đấu dồn dập cũng phải 23 trận. Việc được nghỉ ngơi sẽ giúp các bạn cống hiến tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam sau này. Tôi và HLV Kim cũng thường xuyên gặp nhau, trao đổi, đưa ra phương án chia sẻ cùng nhau", ông Polking tiếp tục. 

Do Asian Cup 2027 lùi lịch từ tháng 1 xuống tháng 12-2027, HLV Kim Sang Sik quyết định giữ sức cho các cựu binh, trao cơ hội cho nhiều tân binh. Đó là lý do những gương mặt quen thuộc của CLB Công An Hà Nội như Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Quang Vinh, Quang Hải hay Thành Long được nghỉ. 

Nói về trận hòa 0-0 trước Kyoto Sanga, HLV Polking tiếc vì các cầu thủ dù có nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn nhưng không thể thắng. 

"Nếu thắng trận này thì CLB Công An Hà Nội có thêm 3 điểm và thêm hy vọng đi tiếp rồi. Chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn thế này. 

HLV Polking: - Ảnh 2.

HLV Polking cũng gửi lời cảm ơn HLV Kim Sang Sik - Ảnh: ĐỨC HIẾU

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Tiếc những cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng HLV Polking cũng cảm ơn các học trò đã giữ sạch lưới, đặc biệt là hàng thủ, trước những pha tấn công của Kyoto Sanga. 

"Văn Hậu, Nguyễn Filip hay Adou Minh đã thể hiện màn trình diễn của những cầu thủ lớn. Không dễ dàng gì khi đối đầu với một đội bóng Nhật Bản mà không để thủng lưới, bởi đối thủ duy trì cường độ thi đấu cao đến tận những phút cuối cùng", ông Polking chia sẻ. 

Bên phía CLB Kyoto Sanga, HLV trưởng Ranko Popovic cho rằng các học trò của ông không thể chơi tốt như mọi khi vì thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội. 

"Tôi không ngờ thời tiết ở đây lại khắc nghiệt đến vậy. Các học trò của tôi mất rất nhiều nước, tôi nghĩ họ sẽ phải đi bệnh viện để được chăm sóc y tế. Thời tiết kiểu này giống mùa hè ở Nhật Bản, nhưng bây giờ ở Nhật không phải là mùa hè", HLV Popovic nói. 

HLV Polking cảm ơn HLV Kim Sang Sik và VFF - Ảnh 4.Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức được gọi lên tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik điền tên trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cùng một loạt tân binh khác lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11 - 2026.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: đội tuyển Việt Nam CLB Công an Hà Nội HLV Polking

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