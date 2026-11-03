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Asian Cup 2027 bị hoãn, tương lai HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Vòng chung kết Asian Cup 2027 bị hoãn không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị, mà còn khiến tương lai của HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi.

Asian Cup 2027 bị hoãn, tương lai HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA

Ngày 3-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến ngày 21-1-2028, thay vì từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. 

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp. 

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Asian Cup 2027 bị hoãn, tương lai HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho Asian Cup 2027 - Ảnh: ANH KHOA

Tuy nhiên, việc điều chỉnh lịch thi đấu cũng khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải tính toán đến việc tái ký hoặc gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik. Bởi hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc này với VFF sẽ hết hạn vào tháng 2-2027.

HLV Kim Sang Sik đã đưa đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và hạng 3 U23 châu Á 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen tại vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nếu vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra theo lịch ban đầu, thành tích tại giải đấu sẽ là một trong những căn cứ để VFF đánh giá và quyết định có tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik hay không. 

Bởi không chỉ vô địch khu vực, bóng đá Việt Nam cũng cần phải hướng thành tích ra châu lục.

Tuy nhiên, việc Asian Cup 2027 chuyển từ đầu năm sang cuối năm khiến mọi thứ phải thay đổi. Cụ thể, VFF phải thương thảo với HLV Kim Sang Sik, đồng thời cân nhắc kỹ về thời hạn hợp đồng cũng như lộ trình hợp tác tiếp theo.

Nhưng vào lúc này, quyết định tương lai của HLV Kim Sang Sik là điều không dễ. Do VFF dự kiến tổ chức Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2027-2031) vào ngày 4-1, nên có khả năng phải sau thời gian đó, tương lai của ông Kim mới được bàn đến.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11 tới nhằm tham dự Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 trên sân Thiên Trường. Giải đấu có sự góp mặt của 2 đội khách mời Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

- Ảnh 1.NÓNG: AFC dời lịch Asian Cup 2027 đến tận tháng 12-2027

Ngày 3-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo dời Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia thêm gần một năm do 'tình hình bất ổn trong khu vực'.

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    Chủ đề: vff HLV Kim Sang Sik đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 đại hội VFF

    Dòng sự kiện: Asian Cup 2027

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