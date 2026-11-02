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U23 Singapore mang 2 cầu thủ từng thi đấu Bồ Đào Nha sang đấu Việt Nam

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển U23 Singapore sang dự Giải giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 có 2 cầu thủ từng thi đấu ở Bồ Đào Nha.

U23 Singapore mang 2 cầu thủ từng thi đấu Bồ Đào Nha sang đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền đạo Khairin Nadim trong màu áo FC Vizela - Ảnh: FC VIZELA

Chiều 2-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển U23 Singapore dự Giải giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026.

Theo đó, đảo quốc sư tử mang theo lực lượng với nhiều gương mặt đã có trải nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ từng thử sức tại môi trường bóng đá châu Âu.

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Singapore là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin Nadim từng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15. 

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tiền đạo này từng khoác áo CLB Young Lions và Lion City Sailors trước khi gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2-2025.

Không chỉ có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Khairin Nadim còn từng góp mặt tại 3 kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025. Với hành trình phát triển khá đặc biệt, Khairin được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố tạo điểm nhấn cho U23 Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Singapore mang 2 cầu thủ từng thi đấu Bồ Đào Nha sang đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Tiền vệ Nur Muhammad Asis (16) trong màu áo U23 Singapore - Ảnh: INSTAGRAM

Bên cạnh Khairin Nadim, Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng là một cầu thủ đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2004 này cũng từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, qua đó có cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá khác biệt. 

Sự hiện diện của những cầu thủ từng trải nghiệm bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm và sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi của U23 Singapore.

Ở tuyến giữa, Amir Syafiz Bin Abdul Rashid (2004) từng được giao trọng trách đội trưởng U23 Singapore trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. 

Kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Amir Syafiz có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến, đặc biệt khi đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách đăng ký của U23 Singapore là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ sinh năm 2007 và 2008. Những cái tên như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy cho thấy đảo quốc sư tử đang tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ sớm tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ U23. 

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lớp nhân tố trẻ đang trong quá trình trưởng thành, U23 Singapore hứa hẹn mang đến một diện mạo đáng chờ đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. 

Giải đấu không chỉ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng mà còn giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Singapore.

Theo lịch thi đấu, U23 Singapore sẽ lần lượt gặp U23 Qatar lúc 15h ngày 10-11, U23 Việt Nam lúc 19h ngày 12-11 và U23 Thái Lan lúc 15h ngày 14-11.

- Ảnh 1.Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế?

Với 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào tháng 11 sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị nhằm cạnh tranh thành tích.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân Pleiku U23 Việt Nam Bồ Đào Nha Khairin Nadim Bin Rahim U23 Singapore

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