Trực tuyến Công An Hà Nội - Kyoto Sanga (19h15): Đình Bắc, Quang Hải dự bị

Công An Hà Nội hướng đến thắng lợi thứ 2 ở AFC Champions League Elite 2026-2027 - Ảnh: CAHN

Đội hình ra sân: Công An Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Léo Artur, Damià Sabater, Nguyễn Adou Leygley Minh, Frans Putros, Bùi Hoàng Việt Anh, Alan Grafite, Lê Văn Đô, Brayan Perea. Kyoto Sanga: João Pedro, K. Nagata, Alex Negueba, H. Morooka, Maceió, Y. Ishida, Weverton, K. Sato, R. Nakano, T. Shichi, Halls.

HLV Alexandre Polking chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Shanghai Port 3-2 ở lượt đấu trước tại AFC Champions League Elite. Cụ thể, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được bố trí đá chính thay tiền vệ người Úc Stefan Mauk.

Công An Hà Nội sử dụng 5 ngoại binh gồm Frans Putros, Damia Sabater, Alan Grafite, Brayan Perea và Leo Artur, ít hơn trận trước một người. Bên cạnh đó là 3 cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh. Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Đô tiếp tục đá chính, trong khi Nguyễn Quang Hải ngồi dự bị. Đình Bắc cũng trở lại danh sách đăng ký sau khi vắng mặt ở trận gặp Shanghai Port.

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

Hai lần chạm trán các đối thủ Nhật Bản từ đầu giải, Công An Hà Nội đều trắng tay. Thầy trò ông Alexandre Polking thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách, rồi để Kashima Antlers thắng 1-0 ngay tại Hàng Đẫy.

Lần này, đội chủ nhà tiếp Kyoto Sanga với sự tự tin có được từ chuyến làm khách ở Thượng Hải cách đây một tuần.

Hôm 27-10, Brayan Perea lập cú đúp, còn Leo Artur ghi bàn còn lại giúp Công An Hà Nội thắng Shanghai Port 3-2. Chiến thắng đầu tiên ở đấu trường này đưa đại diện Việt Nam lên vị trí thứ 11 khu vực Đông Á với 3 điểm, chỉ kém Shanghai Port ở vị trí thứ tám đúng 1 điểm.

Nếu thắng tối nay, Công An Hà Nội còn san bằng điểm số với chính Kyoto Sanga, đội đang xếp thứ sáu.

Đáng chú ý, cả 6 điểm của Kyoto Sanga đều đến từ hai trận sân nhà, nơi họ hạ Ratchaburi 1-0 và Newcastle Jets 5-2. Trong chuyến làm khách duy nhất từ đầu giải, đội bóng Nhật Bản thua Daejeon 0-1.

Trước trận đấu ở Hàng Đẫy, HLV Ranko Popovic đặc biệt lưu ý tốc độ của các cầu thủ Công An Hà Nội và cho biết ông muốn mang 3 điểm về Nhật Bản.

Với HLV Polking, điều ông phải cân nhắc là thể lực cầu thủ. Công An Hà Nội vừa trở về từ Vinh sau trận gặp Sông Lam Nghệ An ở V-League và chỉ có một buổi tập để chuẩn bị.

Dù vậy, ông vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở AFC Champions League Elite để dành tặng người hâm mộ.

Diễn biến mới nhất của trận đấu sẽ được cập nhật ở đây!