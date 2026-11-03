Lịch trực tiếp AFC Champions League Elite: Công An Hà Nội quyết đấu Kyoto Sanga - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của Công An Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên TV360 và VTV. Sau ba lượt trận, đại diện Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ 11/16 đội khu vực Đông Á.

Thầy trò ông Alexandre Polking chỉ kém đội giữ vị trí thứ tám là Shanghai Port 1 điểm. Nếu thắng tại Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam sẽ san bằng cách biệt 3 điểm với chính Kyoto Sanga, đội đang đứng thứ sáu.

Kyoto Sanga là đối thủ Nhật Bản thứ ba mà Công An Hà Nội chạm trán. Trong hai lần gặp trước, đội bóng thủ đô thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách rồi thất bại 0-1 trước Kashima Antlers tại Hàng Đẫy.

Phải đến chuyến làm khách trên sân Shanghai Port (Trung Quốc) ngày 27-10, Công An Hà Nội mới có chiến thắng đầu tiên ở đấu trường này.

Brayan Perea lập cú đúp, còn Leo Artur ghi bàn còn lại trong chiến thắng 3-2. Cả hai sau đó được AFC chọn vào đội hình tiêu biểu của lượt trận.

Kyoto Sanga đến Hà Nội sau hai chiến thắng liên tiếp trên sân nhà: 1-0 trước Ratchaburi và 5-2 trước Newcastle Jets. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách duy nhất từ đầu giải, đội bóng Nhật Bản đã thua Daejeon 0-1.

Tại họp báo ngày 2-11, HLV Polking cho biết Công An Hà Nội chỉ có một buổi tập chuẩn bị cho trận đấu, sau chuyến làm khách trên sân Vinh ở V-League.

Ông sẽ kiểm tra thể lực các cầu thủ trước khi chốt đội hình, nhưng vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trên sân Hàng Đẫy ở AFC Champions League Elite.