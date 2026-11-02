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CLB SHB Đà Nẵng làm chuyện 'thần kỳ'

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Hai vòng liên tiếp, CLB SHB Đà Nẵng đã đánh bại 2 đội bóng mạnh Hà Nội và Công An TP.HCM để từ nhóm cuối V-League 2026-2027 vươn lên giữa bảng xếp hạng.

CLB SHB Đà Nẵng làm chuyện 'thần kỳ' - Ảnh 1.

CLB SHB Đà Nẵng (áo xanh) trong trận thắng chủ nhà Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG LIÊM

Từ chỗ là đội bóng luôn phải vất vả chạy đua trụ hạng, CLB SHB Đà Nẵng đang có bước chuyển mình ấn tượng trong 2 vòng đấu vừa qua ở V-League 2026-2027.

Khi SHB Đà Nẵng thua đậm Hoàng Anh Gia Lai 0-3 trên sân Pleiku ở vòng 3 rồi thua tan nát Hải Phòng 1-5 ngay trên sân Chi Lăng tại vòng 4, không ít cổ động viên sông Hàn đã buông lời cay đắng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. 

Bởi thêm một lần nữa, CLB SHB Đà Nẵng lại tiếp tục nỗi lo trụ hạng quen thuộc ngay khi mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu. Đội xếp áp chót bảng với 3 điểm sau 4 trận, hơn mỗi 2 điểm với đội chót bảng Thành phố Đồng Nai

Hai chiến thắng quý giá

Bước ngoặt đầu tiên cho sự "lột xác" của CLB SHB Đà Nẵng diễn ra trong trận tiếp Hà Nội trên sân nhà ở vòng 5. Khi đó, CLB Hà Nội vừa thắng 2 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng trước đương kim vô địch Công An Hà Nội ngay vòng 4.

Dù vậy, CLB SHB Đà Nẵng đã thắng 1-0 nhờ pha chuyển trạng thái nhanh quá tốt của trung vệ Quế Ngọc Hải ở cuối hiệp một. Sau pha khống chế bóng hỏng của trung vệ Thành Chung ở giữa sân, Ivan Saponjic bứt tốc thoát xuống vòng cấm rồi sút hạ thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Chưa dừng tại đó, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn còn làm nên một bất ngờ khác khi hạ chủ nhà Công An TP.HCM 1-0 ở vòng 6 hôm 1-11. Bất ngờ bởi đội bóng ngành công an được đánh giá cao hơn, lại đang có phong độ rất cao khi vừa hạ 2 đối thủ mạnh Thể Công - Viettel và Ninh Bình với cùng tỉ số 1-0.

Phòng ngự chủ động, CLB SHB Đà Nẵng đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 17. Từ pha đá phạt góc của Bryan Ly, Matias Fracchia bật cao đánh đầu hiểm hóc. 

CLB Công An TP.HCM đã tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại nhưng bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Đỗ Sỹ Huy lẫn xà ngang khung thành cứu thua cho CLB SHB Đà Nẵng.

CLB SHB Đà Nẵng làm chuyện 'thần kỳ' - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ SHB Đà Nẵng trước Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG LIÊM

Siết chặt tay nhau tiến lên

"Đây là chiến thắng may mắn. Hôm nay các cầu thủ đã rất nỗ lực và may mắn có được chiến thắng. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã vượt qua được trận đấu rất áp lực này", HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận sau trận đấu.

Nhưng để có chiến thắng thứ 2 liên tiếp đầy quý giá đó, CLB SHB Đà Nẵng đã phải nỗ lực tột cùng. Hai cầu thủ Bryan Ly và Yvo Nahuel bị ngộ độc thực phẩm vẫn quyết tâm ra sân thi đấu. 

Bryan Ly thậm chí đã nôn ngay trên sân nhưng vẫn tiếp tục thi đấu, và là người chuyền bóng cho Matias Fracchia ghi bàn thắng duy nhất. Còn Yvo Nahuel chiến đấu đến những phút cuối cùng để bảo vệ thành quả cho đội nhà. 

Hai trận thắng liên tiếp đã đưa CLB SHB Đà Nẵng từ nhóm cuối bảng vươn lên hạng 8 với 9 điểm sau 6 trận, cách nhóm phía trên từ 1 đến 4 điểm. Nếu đánh bại tiếp đội chót bảng Thành phố Đồng Nai trên sân Bình Phước ở vòng 7 vào ngày 6-11 tới, đội bóng sông Hàn sẽ lại càng thăng hoa.

HLV Lê Đức Tuấn cho rằng chính là tinh thần và lòng tự trọng của cầu thủ khi bị mọi người nói quá nhiều sau những trận thua đã giúp toàn đội vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn. Nhưng muốn không phải trở lại cuộc đua trụ hạng không mong muốn, CLB SHB Đà Nẵng rõ ràng vẫn cần phải duy trì được phong độ tốt như hiện tại.

- Ảnh 1.Ba lần dứt điểm dội xà, CLB Công An TP.HCM thua trận đầu tiên trên sân nhà

CLB Công An TP.HCM đã nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà khi để thua SHB Đà Nẵng 0-1 ở vòng 6 V-League 2026-2027.


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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân Bình Dương HLV Lê Đức Tuấn CLB SHB Đà Nẵng CLB Công An TP.HCM Bryan Ly

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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