Ba lần dứt điểm dội xà, CLB Công An TP.HCM thua trận đầu tiên trên sân nhà

Olaha Mạnh Đức (áo đỏ) cùng CLB Công An TP.HCM nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: QUANG LIÊM

Tối 1-11, CLB Công An TP.HCM tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương ở vòng 6 V-League 2026-2027.

Lối chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn đã giúp CLB Công An TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu trước Thể Công - Viettel và Ninh Bình trong 2 vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, CLB SHB Đà Nẵng đến làm khách đầy tự tin sau khi thắng CLB Hà Nội 1-0 trên sân nhà ở lượt trước.

Với lực lượng tốt hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng CLB Công An TP.HCM lại không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp một.

Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà là tình huống Jason Cummings chuyền cho chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm ở phút 13. Nhưng thủ môn Đỗ Sỹ Huy đã kịp đẩy bóng vọt xà.

Trong khi đó, CLB SHB Đà Nẵng dù chơi phòng ngự vẫn kịp ghi bàn mở tỉ số ở phút 18. Từ pha đá phạt góc thuận lợi của Bryan Ly, trung vệ Matias Fracchia vượt qua sự theo kèm của Hoàng Phúc để đánh đầu tung lưới thủ môn Lê Giang Patrik.

Thủ môn Đỗ Sỹ Huy (SHB Đà Nẵng) trong một tình huống cản phá cú sút của Jason Cummings của CLB Công An TP.HCM - Ảnh: CAHCMFC

Người hùng Đỗ Sỹ Huy

Đầu hiệp 2, HLV Diles Arthur tung tiền đạo Williams Minh Hoàng vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Điều này giúp cho cho CLB Công An TP.HCM tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà nếu như không bị thủ môn Đỗ Sỹ Huy xuất sắc cản phá thì cũng tỏ ra quá đen đủi, khi 3 lần bị xà ngang từ chối bàn thắng.

Đầu tiên là phút 59. Thủ môn Đỗ Sỹ Huy có liền 2 pha cứu thua ngoạn mục cho CLB SHB Đà Nẵng.

Pha băng xuống đánh đầu của Aldair Ferreira đưa bóng dội xà ngang xuống trúng người Sỹ Huy bật vào khung thành, nhưng anh vẫn kịp thời móc bóng ra ngoài. Williams Minh Hoàng lao đến sút bồi nhưng Sỹ Huy lại tiếp tục cản phá.

Tiếp đó là phút 74. Williams Minh Hoàng đánh đầu căng từ pha đá phạt góc, nhưng thủ môn Đỗ Sỹ Huy vẫn kịp đẩy bóng dội xà ngang ra ngoài.

Và cuối cùng là phút 90+2. Olaha Mạnh Đức tạt vào từ cánh trái, Jason Cummings đánh đầu dội xà ngang bật ra khi thủ môn Đỗ Sỹ Huy đã "bó tay" đứng nhìn.

Tiền đạo Tiến Linh được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng cũng không tạo nên tình huống nào nguy hiểm. Như phút 80, Olaha Mạnh Đức đột phá xuống đáy biên rồi nỗ lực căng ngang, Tiến Linh lại dứt điểm hụt bóng trước khi Quế Ngọc Hải phá ra.

Thất bại khiến CLB Công An TP.HCM giậm chân ở hạng 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 6 trận, lỡ cơ hội vươn lên một trong hai vị trí dẫn đầu. Còn CLB SHB Đà Nẵng thì vươn lên hạng 8 với 9 điểm.