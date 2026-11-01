HLV Popov lên tiếng sau khi chia tay Thể Công - Viettel

HLV Velizar Popov rất tâm huyết với tham vọng của Thể Công - Viettel nhưng không thành - Ảnh: MINH ĐỖ

Chiều 1-11, một ngày sau khi chia tay CLB Thể Công - Viettel, HLV Velizar Popov chia sẻ trên trang cá nhân: "Bóng đá như cuộc sống, mỗi khởi đầu đều có kết thúc, nhưng khi những khoảnh khắc tuyệt vời lấn át sự tiêu cực, sự chia tay dù bắt buộc vẫn khiến cho ta cảm thấy nhiệm vụ được hoàn thành.

Quãng thời gian một năm qua là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất sự nghiệp huấn luyện của tôi. Việc giành á quân V-League đi kèm nhiều kỷ lục của CLB là một trong những thành công ngọt ngào nhất của tôi".

Dẫn dắt Thể Công - Viettel mùa giải 2025 - 2026, HLV Velizar Popov giúp đội bóng áo lính giành á quân V-League, đồng nghĩa tấm vé dự AFC Champions League Two.

Trên hành trình đó, chiến lược gia người Bulgaria cùng Thể Công - Viettel gặt hái nhiều kỷ lục. Đó là chuỗi 38 trận ghi bàn liên tiếp, 54 điểm - cao nhất lịch sử CLB và 24 trận bất bại.

"Đó sẽ mãi là ký ức đáng trân trọng trong trái tim tôi. Tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ đội bóng khỏi những tổn thất, luôn bảo vệ một cách cởi mở, và sẵn sàng chấp nhận mọi sai lầm mà tôi đã mắc phải - những sai lầm dẫn đến sự thất bại trong mùa giải vừa qua", HLV Popov viết.

Mùa giải 2026 - 2027, mùa giải Thể Công - Viettel đặt tham vọng vô địch V-League và tiến sâu ở cúp C2 châu Á, HLV Popov không thể chèo lái con thuyền đi theo đúng hướng. Sau 8 trận gần nhất toàn hòa và thua, đội bóng áo lính tụt sâu xuống nhóm dưới ở các đấu trường.

Điều đó khiến đôi bên sớm chấm dứt hợp tác. Dù chia tay, HLV Popov vẫn nhận sự tôn trọng từ đồng nghiệp, học trò.

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ Thể Công - Viettel gửi lời cảm ơn và tạm biệt chân thành đến chiến lược gia này.

"Cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người tại CLB, các cầu thủ, các trợ lý, nhân viên y tế, ban quản lý, CĐV. Các bạn mãi mãi ở trong trái tim và ký ức của tôi. Tôi luôn ủng hộ các bạn, và xin chúc mọi người may mắn cùng những điều tốt đẹp nhất !!!", HLV Popov chốt lại tâm thư của mình.