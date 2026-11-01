Trần Ngọc Sơn, người hùng đưa Thép Xanh Nam Định lên đầu bảng là ai?

Trần Ngọc Sơn cao 1,75 m, đá tiền vệ, tiền đạo cánh - Ảnh: TXNĐ

Tối 31-10, trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định ngược dòng thắng Thể Công - Viettel 3-1, trong đó 2 bàn quan trọng của đội chủ nhà được ghi bởi tiền vệ Trần Ngọc Sơn.

Các tình huống đệm bóng cận thành phút 55 và cú sút từ giữa sân phút 90+6 của Trần Ngọc Sơn là bàn thắng mở đầu và kết thúc cuộc lội ngược dòng của Thép Xanh Nam Định trên sân nhà. Vì kết quả này mà Thể Công - Viettel thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Velizar Popov ngay trong đêm, còn đội bóng thành Nam chễm chệ trên đỉnh bảng.

Trần Ngọc Sơn sinh năm 2003 tại Ninh Bình (Nam Định cũ), trưởng thành từ lò đào tạo trẻ địa phương. Anh là cầu thủ Nam Định cũ hiếm hoi còn sót lại trong đội hình Thép Xanh Nam Định, sau cuộc chuyển giao bộ máy quản lý CLB Nam Định giai đoạn 2021 - 2022.

Là một trong số ít cầu thủ trẻ Nam Định được giữ lại, Trần Ngọc Sơn có những phẩm chất và tiềm năng thuyết phục được HLV Vũ Hồng Việt.

"Trần Ngọc Sơn là cầu thủ Nam Định đào tạo, ngay từ cách đây vài năm đã làm việc với tôi. Sơn đã có tố chất từ lâu rồi, tôi đã nhìn thấy điều đó và qua những năm vừa rồi. Bạn ấy đang phát huy tốt tố chất của mình", HLV trưởng Thép Xanh Nam Định Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Trên hành trình Thép Xanh Nam Định vô địch V-League 2023 - 2024, Trần Ngọc Sơn thi đấu tương đối nổi bật, ghi 1 bàn, 2 kiến tạo dù ít được ra sân. Với chiều cao tương đối (1,75m), dáng dấp mảnh khảnh, Ngọc Sơn chơi bóng thanh thoát, tốc độ, hay ghi bàn bằng các cú sút xa. Giai đoạn đó Ngọc Sơn mới 20 tuổi.

Anh lọt vào mắt xanh của 2 HLV Hoàng Anh Tuấn (đội U23 Việt Nam) và HLV Philippe Troussier (đội tuyển Việt Nam), nhưng chưa có duyên thi đấu cho các đội tuyển.

Được ông Tuấn gọi lên chuẩn bị cho U23 Đông Nam Á hồi giữa năm 2023, Ngọc Sơn lỡ hẹn vì chấn thương. Đến đầu năm 2024, khi Ngọc Sơn được gọi lên đội tuyển Việt Nam thì không lâu sau HLV Troussier bị sa thải.

Sau 3 năm, Trần Ngọc Sơn vẫn ở đó, chắt chiu từng cơ hội ra sân, từng bước cạnh tranh suất thi đấu với các cầu thủ ngoại và ngôi sao từ nơi khác chuyển đến ở Thép Xanh Nam Định. Sau 6 vòng V-League, anh đã ghi 3 bàn, lập 2 kiến tạo, là một trong 3 cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất giải VĐQG thời điểm này cùng Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Quang Vinh (cũng 3 bàn).

Loạt trận FIFA Days tháng 11 đang ở rất gần. Việc tỏa sáng đúng lúc của Trần Ngọc Sơn mở ra cơ hội lớn cho anh lên tuyển Việt Nam.

"Ngọc Sơn đang có phong độ rất cao. Thi đấu hiệu quả như vậy, có thể Sơn sẽ được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam chứng kiến không ít những đóa hoa nở muộn. Sau 2 lần lỡ duyên với U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn và tuyển Việt Nam thời HLV Troussier, sẽ rất xứng đáng nếu Trần Ngọc Sơn được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ở tuyển Việt Nam lần này.

Và sẽ càng ý nghĩa hơn với người hâm mộ Nam Định cũ, khi rất lâu họ mới có một cầu thủ bản địa thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường.