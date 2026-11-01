Sông Lam Nghệ An xin lỗi khán giả đã mua vé nhưng không thể vào 'chảo lửa' sân Vinh

Không khí cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh chiều 31-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sức hút của đội bóng xứ Nghệ khiến ban tổ chức phải đóng cổng sân để đảm bảo an ninh, trong khi vẫn còn nhiều người hâm mộ, thậm chí có người đã mua vé, không thể vào sân.

Bù vé, tặng vé vào sân tương đương

Chiều 1-11, trên page chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An đăng tải bài viết lời cảm ơn và chân thành xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội liên quan tới sự cố vé vào sân.

Sau nhiều mùa giải chứng kiến lượng khán giả đến sân giảm sút, chiều 31-10, sân vận động Vinh một lần nữa sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá.

Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội ở vòng 6 LPBank V-League 2026-2027 thu hút lượng lớn người hâm mộ đến sân, tạo nên khung cảnh sôi động trên các khán đài.

Không chỉ khán giả ở TP Vinh (cũ) và các địa phương trong tỉnh, nhiều người hâm mộ từ xa cũng tìm về sân Vinh để cổ vũ đội bóng.

Hình ảnh dòng người đổ về sân, những khán đài rộn tiếng hò reo, cờ áo vàng truyền thống của Sông Lam Nghệ An tạo nên bầu không khí gợi nhớ thời kỳ sân Vinh - với sức chứa 18.000 - 20.000 chỗ ngồi, từng được mệnh danh là một trong những "chảo lửa" cuồng nhiệt nhất của bóng đá Việt Nam.

Khán giả xếp hàng chật kín để vào sân Vinh chiều 31-10 trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Công An Hà Nội - Ảnh: DOÃN HÒA

Sức hút ấy lần này cũng đặt ra bài toán về năng lực tiếp nhận khán giả và tổ chức trận đấu. Do lo ngại mất an toàn khi lượng người đổ về quá đông, ban tổ chức sân Vinh buộc phải đóng các cổng, khiến không ít người hâm mộ dù đã có vé vẫn không thể vào sân.

Ban tổ chức sân Vinh cho biết việc đóng cổng là để đảm bảo an ninh, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã mua vé nhưng không thể vào sân, trong đó có cả những khán giả vượt hàng trăm cây số để cổ vũ đội bóng.

Để bù đắp phần nào thiệt thòi, CLB Sông Lam Nghệ An thông báo sẽ đổi mỗi vé trận Sông Lam Nghệ An - Công An Hà Nội chưa được sử dụng thành một vé xem trận Sông Lam Nghệ An - Ninh Bình ở vòng 9, dự kiến diễn ra ngày 27-11, đồng thời tặng thêm một vé ở khán đài tương đương.

Người hâm mộ được hướng dẫn liên hệ hotline và Zalo 0943.786.837 để nhận hỗ trợ.

Người hâm mộ vừa vui, vừa tiếc

Bốn tấm vé trận Sông Lam Nghệ An gặp Công An Hà Nội được người dân giữ lại vì không thể vào sân - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Dưới thông báo của đội bóng xứ Nghệ, nhiều ý kiến bày tỏ vui mừng khi chứng kiến không khí bóng đá cuồng nhiệt trở lại trên sân Vinh sau thời gian dài.

Tài khoản Nguyễn Sỹ Đồng bình luận mong muốn Sông Lam Nghệ An duy trì được lượng khán giả đông đảo ở những trận đấu tiếp theo, đồng thời có thêm các chương trình bán hàng, hoạt động gây quỹ để tăng nguồn lực cho đội bóng.

Một số người hâm mộ khác cũng cho rằng không khí trận đấu lần này gợi nhớ những năm tháng sân Vinh luôn chật kín khán giả. Tài khoản Nguyen Suong chia sẻ gia đình có đến sáu người cùng đi cổ vũ. Người hâm mộ Hoàng Sỹ Hùng nhận xét lâu lắm rồi sân Vinh mới lại đông vui, náo nhiệt như một "chảo lửa".

Bên cạnh niềm vui, việc nhiều người không thể vào sân dù đã mua vé cũng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tài khoản Quang Hung cho rằng ban tổ chức cần có phương án để tránh tình trạng người đã sở hữu vé nhưng vẫn bị chặn ngoài cổng.

Trong khi đó, tài khoản Đức Hiệp bày tỏ bức xúc vì có người đã xé vé trước khi đóng cổng, khiến họ không còn vé để làm căn cứ nhận hỗ trợ.

Một số khán giả cũng đặt câu hỏi liệu vé mua trực tuyến nhưng chưa sử dụng có được đổi hay không?

Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị câu lạc bộ sớm có phương án nâng cấp sân vận động, đáp ứng sức hút ngày càng lớn của bóng đá xứ Nghệ.

Người hâm mộ Nguyen Suong kỳ vọng dự án sân vận động mới của Sông Lam Nghệ An sớm thành hình để tương xứng với vị thế và truyền thống bóng đá Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An kiên cường giữ một điểm trước nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An có trận hòa 1-1 trước Công An Hà Nội ở vòng 6 - Ảnh: HOÀNG NGUYÊN Trước trận đấu, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có 11 điểm sau 5 vòng, dẫn đầu bảng xếp hạng và là đội duy nhất chưa thua. Trong khi đó, Công An Hà Nội có 10 điểm, bám sát phía sau. Trước sức ép của đội khách, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Phút 41, từ pha phối hợp bên cánh phải, cầu thủ Việt kiều Đức Vinh kiến tạo để Luiz Guilherme cứa lòng đẹp mắt, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khiến các khán đài sân Vinh bùng nổ. Sang hiệp 2, Công An Hà Nội gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 70. Người lập công cho đội khách là Leo Artur sau pha phối hợp với Perea Andres. Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 77 khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai, phải rời sân. Thi đấu thiếu người trong khoảng thời gian còn lại, Sông Lam Nghệ An vẫn kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ để giữ lại một điểm trên sân nhà. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Thép Xanh Nam Định, đội vừa thắng Thể Công Viettel 3-1.