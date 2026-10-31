'Chảo lửa' sân Vinh sốt vé trước trận Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội

Người hâm mộ hỏi mua vé trận Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội trưa 31-10 - Ảnh: XUÂN THỦY

Vé nhiều khán đài sớm hết, sắc vàng trở lại sân Vinh

Ghi nhận của Tuổi Trẻ đến trưa 31-10, trên hệ thống bán vé trực tuyến của Sông Lam Nghệ An, trong 12 khu vực khán đài chỉ còn vé ở khán đài C6. Diễn biến này cho thấy sức hút của đội chủ sân Vinh đang tăng mạnh trước cuộc đối đầu với Công an Hà Nội ở vòng 6 V-League 2026-2027.

Trước đó, chỉ sau khoảng 2 giờ mở bán trực tuyến sáng 28-10, toàn bộ vé khán đài A1 đã được bán hết. Nhu cầu theo dõi trận đấu tiếp tục tăng trong những ngày trước giờ bóng lăn, khi người hâm mộ háo hức chứng kiến màn so tài giữa hai đội bóng đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Anh Nguyễn Văn Minh - 35 tuổi, ngụ phường Vinh Lộc, Nghệ An cho hay những năm trước sân Vinh khá vắng bóng khán giả nên anh không nghĩ việc vé trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội lại hết sớm như vậy.

"Tôi vào đặt trên hệ thống nhưng đã báo hết vé ở khán đài A, đành chấp nhận mua vé ở ngoài với giá 800.000 đồng/cặp", anh Minh nói.

Hệ thống bán vé của Sông Lam Nghệ An trưa 31-10 chỉ còn vé khán đài C6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Qua 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An vẫn bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, giành 11 điểm và tạm đứng đầu bảng. Thành tích này gây bất ngờ trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ trải qua nhiều biến động về lực lượng trước mùa giải mới.

Sau khi chia tay một số trụ cột, Sông Lam Nghệ An phải bổ sung nhiều gương mặt mới, đồng thời đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng từng bước định hình lối chơi, phát huy sức trẻ và khả năng tranh chấp, đồng thời tạo được sự gắn kết giữa các tuyến.

Điều khiến người hâm mộ hào hứng không chỉ là những điểm số giành được, mà còn là tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ. Hình ảnh một Sông Lam Nghệ An chủ động, giàu năng lượng và không dễ dàng buông xuôi đang giúp đội bóng tìm lại sự kết nối với khán giả.

Sau 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An vẫn bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, giành 11 điểm và tạm đứng đầu bảng - Ảnh: XUÂN THỦY

Niềm tin ấy đặc biệt có ý nghĩa với người hâm mộ xứ Nghệ sau nhiều mùa giải đội nhà phải chật vật ở V-League. Kể từ chức vô địch Cúp Quốc gia năm 2017, Sông Lam Nghệ An chưa giành thêm danh hiệu lớn.

Mùa giải năm nay đang mở ra một tín hiệu khác. Sắc vàng xuất hiện nhiều hơn trên khán đài, tiếng hò reo cũng dần sôi động trở lại. Người hâm mộ có thêm lý do để đến sân, không chỉ vì tình yêu dành cho đội bóng quê hương mà còn bởi kỳ vọng được chứng kiến một tập thể trẻ trung thi đấu thăng hoa.

Theo số liệu thống kê của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), trận mở màn trên sân nhà gặp Bắc Ninh thu hút khoảng 12.000 khán giả. Đến vòng 3, cuộc tiếp đón Công an TP.HCM tiếp tục đón khoảng 11.000 người đến sân.

Như vậy, sau hai trận sân nhà đầu tiên, Sông Lam Nghệ An thu hút tổng cộng khoảng 23.000 lượt khán giả, bình quân 11.500 người mỗi trận.

Cuộc đọ sức với Công an Hà Nội thử sức nóng của "chảo lửa"

Sắc vàng phủ kín sân Vinh những trận đấu gần đây - Ảnh: DOÃN HÒA

Sức hút của trận đấu vòng 6 còn đến từ tương quan giữa hai đội. Sông Lam Nghệ An đang bay cao nhờ phong độ ổn định, trong khi Công an Hà Nội sở hữu lực lượng được đánh giá cao với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng.

Sau 5 vòng đấu, đội bóng ngành công an có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Ở vòng gần nhất, họ bị Thanh Hóa cầm chân với tỉ số 1-1. Việc phải phân phối lực lượng cho nhiều đấu trường cũng đặt ra bài toán về thể lực và nhân sự đối với đội khách.

Xét về chiều sâu đội hình, Công an Hà Nội có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An có điểm tựa là phong độ bất bại, tinh thần hưng phấn và sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Nếu duy trì được lối chơi đã thể hiện từ đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực.

Trước trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò: "Với phong độ và sự tự tin hiện tại của các học trò, tôi tin rằng Sông Lam Nghệ An có thể giành được điểm trước Công an Hà Nội".

Theo ban tổ chức sân Vinh, ngoài hình thức bán vé trực tuyến, các quầy vé trực tiếp tại sân cũng được mở từ chiều 30-10 để phục vụ người hâm mộ và miễn phí cho thương binh, bệnh binh, học sinh, sinh viên và trẻ em có chiều cao dưới 1,3m.

Sân Vinh từng có thời khán giả leo tường vào xem bóng đá Sân vận động Vinh có sức chứa 18.000 - 20.000 chỗ ngồi - Ảnh: DOÃN HÒA Với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, sân Vinh không đơn thuần là nơi diễn ra các trận đấu của Sông Lam Nghệ An mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ cổ động viên. Được xây dựng trong giai đoạn 1973-1974, sân vận động Vinh đã trải qua những đợt nâng cấp lớn vào các năm 2003 và 2016 để phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp và hoạt động thể thao. Sân hiện có sức chứa khoảng 18.000 - 20.000 chỗ ngồi. Trong đó, khán đài A có mái che, khoảng 5.000 chỗ ngồi gắn ghế tựa. Khán đài B có khoảng 6.000 ghế, các khán đài C, D cũng được cải tạo, bổ sung chỗ ngồi; riêng khán đài D dành cho cổ động viên đội khách có hơn 500 ghế. Sức nóng của sân Vinh từng được thể hiện bằng những hình ảnh khó quên. Ngày 12-4-2015, trong trận Sông Lam Nghệ An tiếp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 9 V-League, lượng khán giả đổ về sân quá đông. Nhiều người đã dùng thang sắt, hàng rào để leo qua bức tường cao hơn 5m nhằm vào sân theo dõi trận đấu.